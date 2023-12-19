Τούνδρα, από την ομάδα Νοσταλγία στο Rabbithole

Η ομάδα Νοσταλγία παρουσιάζει στο Rabbithole, την νέα της παραγωγή με τίτλο «Τούνδρα» σε πρωτότυπο κείμενο του Γιώργου Σίμωνα και σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα. Ένα εγκαταλειμμένο γραφείο στον τελευταίο όροφο ενός ουρανοξύστη που ανήκει σε μεγάλη κτηματομεσιτική εταιρεία, είναι το σκηνικό που εκτυλίσσεται η υπόθεση του έργου, με πρωταγωνιστές τρεις υπαλλήλους της εταιρείας και τον εργοδότη τους τον Μπομπ. Τα τρία πρόσωπα και ο Μπομπ, σε μια αποκαλυπτική παρουσία/απουσία ανάμεσά τους, περνούν την τελευταία τους νύχτα στο εγκαταλειμμένο πλέον δωμάτιο σε έναν τόπο και χρόνο ακαθόριστο μα ταυτόχρονα οικείο, περιμένοντας την επόμενη μέρα. *Παίζουν: Ματίνα Περγιουδάκη, Γιώργος Σίμωνας, Αναστασία Στυλιανίδη.

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 14€, Μειωμένο: 10€, Ατέλεια: 5€. Προπώληση: more.com

Rabbithole, Γερμανικού 20, Μεταξουργείο. Τηλέφωνο: 21 0524 9903

The False David: Μια solo performance Ιαπωνικού Butoh του Imre Thormann στο Θέατρο Nous

H διακαλλιτεχνική πλατφόρμα Movement Research Project υποδέχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα τον θρυλικό χορευτή του Ιαπωνικού Butoh, Imre Thormann, για μία και μόνο παράσταση την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Nous. Στην solo performance «The False David» o 57χρονός χορευτής διαπραγματεύεται την αντιηρωική διάσταση του ανθρώπινου σώματος μέσα από την «αρχετυπική» φιγούρα του Ψευδο-Δαβίδ, φιγούρα της οποίας τα χαρακτηριστικά αντιβαίνουν στο παραδοσιακό ηρωικό πρότυπο του μαχητή υπερήρωα.

Παραστάσεις: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στις 21.30.

Εισιτήρια: Προπώληση εισιτηρίων: 15,00€. Ανέργων-Φοιτητικό-Ατέλεια- Εργατικά Σωματεία :12,00 €. Tαμείο: 18,00. Προπώληση: TicketMaster. Κρατήσεις Θέσεων: 2108237333 & 6987933045 (whats up-Viber)

Θέατρο Nous, Τροίας 34, Αθήνα. Τηλ: 210 8237 333. Ε: info@theatrenous-creativespace.com | https://theatrenous-creativespace.com

Μάριος Φραγκούλης και Γιώργος Περρής σε ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο gala στο Christmas Theater

Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, επιστρέφουν το 2023 με ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο γκαλά στο Christmas Theater. Με ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες σας υπόσχονται αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από τον καθένα: να ταξιδέψουν όλη την οικογένεια στη μαγεία και την ζεστασιά των Χριστουγέννων. Με αφορμή τα 100 χρόνια ταινιών της Disney, οι δύο εξαιρετικοί ερμηνευτές ενώνουν τα γιορτινά τραγούδια της πιο ωραίας εποχής του χρόνου με τραγούδια από συναρπαστικά παραμύθια, ταινίες και μιούζικαλ που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές παιδιών.

Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, 20:30

Εισιτήρια: ζώνη ε: 15€, ζώνη δ: 25€, ζώνη γ: 35€, ζώνη β: 45€, ζώνη α: 55€, vip:75€. Προπώληση: more.com

Christmas Theater, Λεωφόρος Βείκου 137, Τηλέφωνο: 2117701700

