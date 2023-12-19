My Style Rocks: Gala πρωτοχρωνιάτικο ρεβεγιόν - Δείτε το trailer

Πώς θα επιλέξουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks να υποδεχτούν το 2024; Οι fashionistas ετοιμάζονται για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν και παρουσιάζουν εντυπωσιακά outfits!

Δείτε το trailer:

Όμως η πασαρέλα του My Style Rocks απαιτεί δημιουργικότητα και φαντασία, έτσι οι διαγωνιζόμενες δεν ετοιμάζονται απλά για ένα ρεβεγιόν αλλά θα πρέπει να φέρουν εικόνες με στοιχεία από τις δεκαετίες του 1980, του 1990 και του 2000! Θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους;

Η είσοδος της Σοφίας Χατζηπαντελή στο πλατό με ένα εντυπωσιακό νυφικό, αποκαλύπτει το δικό της «New Years Resolution» για το 2024!

Η Κατερίνα Καραβάτου καλωσορίζει τις διαγωνιζόμενες σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πασαρέλες της χρονιάς και ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή, ανυπομονούν να δουν το αποτέλεσμα!

Παρά την εορταστική διάθεση οι εντάσεις δεν λείπουν με την Ελεάνα και τη Διονυσία να έχουν μία έντονη αντιπαράθεση.

Το εορταστικό κλίμα διαδέχεται η απρόσμενη υποψηφιότητα τριών διαγωνιζόμενων αλλά και μια απροσδόκητη αποχώρηση!

