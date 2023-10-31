Free City: 3 δωρεάν εκδηλώσεις στην πόλη για την Τρίτη 31 Οκτωβρίου

Η σημερινή δωρεάν ατζέντα, για την Τρίτη 31 Οκτωβρίου.

1. «Τα θαύματα του κόσμου»: Παρουσίαση συλλογής διηγημάτων Μιχάλη Μοδινού στον Ιανό

Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, στις 20:30 η Αλυσίδα Πολιτισμού Ianos και οι εκδόσεις Καστανιώτη, διοργανώνουν παρουσίαση της νέας συλλογής διηγημάτων του Μιχάλη Μοδινού, με τίτλο «Τα θαύματα του κόσμου».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Νίκος Κοκκομέλης, επίκουρος καθηγητής τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γιάννης Παπαθεοδώρου, αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Κατερίνα Σχίνα, μεταφράστρια, κριτικός λογοτεχνίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Ιανό της Αθήνας, Σταδίου 24 και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι Youtube και στη σελίδα Facebook του Ιανού.

31/10, 20:30

Ιανός, Σταδίου 24

