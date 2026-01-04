Αντιμέτωπος με ειδοποίηση έξωσης από το ενοικιαζόμενο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ο 73χρονος Μίκι Ρουρκ καταφεύγει στο GoFundMe για να καλύψει οφειλόμενα ενοίκια ύψους 59.100 δολαρίων.

Η καμπάνια χρηματοδότησης, με τίτλο "Support Mickey to Prevent Eviction", ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής και καλεί τους θαυμαστές του να τον βοηθήσουν να παραμείνει στο σπίτι του». Για να ενεργοποιηθεί η καμπάνια, έπρεπε ο ίδιος να δώσει την άδειά του, κάτι που έκανε.

«Ο Μίκι Ρουρκ βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με μια πολύ δύσκολη και επείγουσα κατάσταση: κινδυνεύει να εκδιωχθεί από το σπίτι του», αναφέρεται στην περιγραφή της σελίδας. «Η ζωή δεν ακολουθεί πάντα ευθεία πορεία και, παρά όλα όσα έχει προσφέρει ο Μίκι μέσα από τη δουλειά και τη ζωή του, αντιμετωπίζει τώρα μια δύσκολη οικονομική περίοδο που θέτει σε κίνδυνο τη στέγασή του».

«Ο στόχος είναι να δοθεί στον Μίκι λίγη σταθερότητα και ψυχική ηρεμία σε μια ιδιαίτερα αγχωτική περίοδο, ώστε να μπορέσει να παραμείνει στο σπίτι του και να σταθεί ξανά στα πόδια του», εξηγεί η καμπάνια. «Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά».

Το GoFundMe διαχειρίζεται η Liya-Joelle Jones, φίλη του Ρουρκ και μέλος της ομάδας μάνατζμεντ του. «Ο Μίκι περνάει μια πολύ δύσκολη φάση και είναι συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται γι’ αυτόν και θέλουν να βοηθήσουν», δήλωσε στο The Hollywood Reporter.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ο Ρουρκ έλαβε ειδοποίηση έξωσης τριών ημερών στις 18 Δεκεμβρίου. Είχε υπογράψει το μισθωτήριο τον Μάρτιο του 2025 με ενοίκιο 5.200 δολάρια τον μήνα, το οποίο αργότερα αυξήθηκε στα 7.000 δολάρια.

Το σπίτι, με τρία υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, περιγράφεται ως ένα «όμορφα ανακαινισμένο ισπανικού τύπου μπανγκαλόου» που χτίστηκε το 1926. Σύμφωνα με αγγελία της Zillow, εκεί έζησε για δύο χρόνια τη δεκαετία του ’40 και ο συγγραφέας Ρέιμοντ Τσάντλερ.

Η πορεία του Ρουρκ από τη δεκαετία του '80

Ο Ρουρκ γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 1980 ως ένας από τους πιο χαρισματικούς νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με ταινίες-σταθμούς όπως Diner, The Pope of Greenwich Village, 9½ Weeks και Angel Heart. Με τη σκληροτράχηλη γοητεία του έμοιαζε προορισμένος για μακρόχρονη καριέρα, την οποία όμως συχνά κρατούσε ο ίδιος σε απόσταση.

Απογοητευμένος από το σύστημα των στούντιο, εγκατέλειψε πρότζεκτ και επέκρινε δημόσια τη βιομηχανία. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 άφησε σε μεγάλο βαθμό την υποκριτική για να ασχοληθεί με την επαγγελματική πυγμαχία, επιλογή που του προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και οδήγησε αργότερα σε εκτεταμένες επανορθωτικές επεμβάσεις.

Η κινηματογραφική του πορεία στράφηκε σε χαμηλού προϋπολογισμού και απευθείας σε βίντεο παραγωγές. Ωστόσο, δεν εξαφανίστηκε ποτέ πλήρως. Σκηνοθέτες όπως ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ (Sin City, 2005) και ο Τόνι Σκοτ (Domino, 2005) του έδωσαν δυνατούς δεύτερους ρόλους, συστήνοντάς τον ξανά στο ευρύ κοινό.

Η μεγάλη του επιστροφή ήρθε το 2008 με το The Wrestler του Ντάρεν Αρονόφσκι, όπου υποδύθηκε έναν ξεπεσμένο παλαιστή που παλεύει να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Ο ρόλος τού χάρισε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ, μετατρέποντας την ταραχώδη ζωή του σε ένα είδος κινηματογραφικής αυτοβιογραφίας.

Έκτοτε, ο Ρουρκ εργάζεται σταθερά, κυρίως σε ταινίες είδους με πολυμελή καστ.



