Η SpaceX φέρεται να παρουσίασε σε επενδυτές πρωτότυπο AI συσκευής - Διαψεύδει ο Ίλον Μασκ

Η SpaceX του Ίλον Μασκ έχει αναπτύξει ένα πρωτότυπο που μοιάζει με κινητό τηλέφωνο, σχεδιασμένο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα στους επενδυτές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με πηγές της WSJ, η εταιρεία παρουσίασε το πρωτότυπο - το οποίο διαθέτει κομψό σχεδιασμό και είναι πιο λεπτό από ένα iPhone - σε επιλεγμένους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους, πριν από την ιστορική αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρωτότυπο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα και να ενσωματώνει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της xAI, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ. Η συσκευή θα βασίζεται επίσης σε επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon, ανέφεραν οι πηγές.

Η SpaceX ενημέρωσε ορισμένους επενδυτές ότι το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ο σχεδιασμός της συσκευής ενδέχεται να αλλάξει, ενώ παραμένει αβέβαιο αν τελικά θα περάσει ποτέ στην παραγωγή.

Ο Ίλον Μασκ από τη μεριά του διέψευσε το δημοσίευμα της WSJ σύμφωνα με το οποίο η SpaceX παρουσίασε στους επενδυτές το πρωτότυπο της νέας συσκευής τεχνητής νοημοσύνης. «Εντελώς ψευδές», ανέφερε συγκεκριμένα ο Μασκ σε μια ανάρτησή του στο X, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το εγχείρημα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των ευρύτερων φιλοδοξιών του Ίλον Μασκ, καθώς επεκτείνει το παγκόσμιο δίκτυο δορυφορικής συνδεσιμότητας, αναπτύσσει τη διαστημική του εταιρεία και δημιουργεί νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σχολιάζει ωστόσο η WSJ. Την ίδια ώρα, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επενδύουν σε διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον οι συσκευές που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η WSJ έχει αναφέρει ότι ο Μασκ στο παρελθόν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει smartphone, λόγω της δυσαρέσκειάς του για τον τρόπο με τον οποίο η Apple ελέγχει τη διανομή εφαρμογών τρίτων, όπως το X. Ωστόσο, η είσοδος ενός νέου «παίκτη» στην αγορά του hardware δεν είναι εύκολη υπόθεση.

«Η ιδέα του να φτιάξω κινητό με κάνει να θέλω να πεθάνω», είχε δηλώσει ο Μασκ τον περασμένο Οκτώβριο. «Αλλά αν χρειαστεί να φτιάξουμε τηλέφωνο, θα το κάνουμε».

Τον Φεβρουάριο, ο Μασκ διέψευσε ότι η εταιρεία του αναπτύσσει τηλέφωνο, σχολιάζοντας δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι η SpaceX κατασκευάζει συσκευή η οποία θα συνδέεται απευθείας με το δορυφορικό δίκτυο Starlink. «Δεν αναπτύσσουμε τηλέφωνο», είχε γράψει σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με ενημέρωση προς ορισμένους επενδυτές της SpaceX και της Tesla, ο Μασκ εδώ και καιρό οραματίζεται μια συσκευή που θα λειτουργεί ως πλατφόρμα για την τεχνολογία των επιχειρήσεών του. Μια τέτοια συσκευή θα μπορούσε επίσης να μειώσει την εξάρτησή του από άλλες εταιρείες, καθώς το chatbot της xAI χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως μέσω συσκευών Apple ή Android.

Η δορυφορική υπηρεσία Starlink του Μασκ διαθέτει ήδη εξοπλισμό (πιάτο) για σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ παρέχει και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές χωρίς κάλυψη, μέσω συνεργασιών με εταιρείες όπως η T-Mobile.

Το πρωτότυπο της συσκευής που παρουσίασε πρόσφατα η SpaceX σε επενδυτές αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφία της «εφαρμογής για τα πάντα» που προωθεί ο Μασκ, ένα όραμα που είχε αναδείξει και με την εξαγορά του Twitter (νυν X) το 2022, σύμφωνα με τις πηγές. Οι λεγόμενες «super apps» είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στην Ασία και συγκεντρώνουν σε μία εφαρμογή υπηρεσίες που στις ΗΠΑ συνήθως απαιτούν ξεχωριστές εφαρμογές.

Οι χρήστες των κινεζικών WeChat και Alipay - που ανήκουν στους τεχνολογικούς κολοσσούς Tencent και Ant αντίστοιχα - χρησιμοποιούν μικροεφαρμογές και λειτουργίες των πλατφορμών για μεταφορές χρημάτων, παραγγελίες φαγητού, κρατήσεις ταξιδιών και παιχνίδια. Το μοντέλο αυτό έχει αμφισβητήσει το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο των app stores.

Οι κινεζικές εταιρείες στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να επανασχεδιάσουν το μοντέλο των «super apps». Ενσωματώνουν AI agents σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές ή επιχειρούν να μετατρέψουν δημοφιλή chatbots τεχνητής νοημοσύνης στον πυρήνα νέων «εφαρμογών για τα πάντα».

Πηγή: skai.gr

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