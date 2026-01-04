Σπάει τα ρεκόρ το "Avatar Fire and Ash": Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο box office

Ο James Cameron προσθέτει ακόμη μία ταινία του στο «κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων». Το Avatar: Fire and Ash ξεπέρασε επίσημα το συγκεκριμένο φράγμα στο παγκόσμιο box office το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας της φιλόδοξης σειράς επιστημονικής φαντασίας του Kάμερον, στις 19 Δεκεμβρίου.

Οι εισπράξεις περιλαμβάνουν 306 εκατ. δολάρια από την αμερικανική αγορά και 777,1 εκατ. δολάρια διεθνώς, σύμφωνα με την 20th Century Studios.

Για σύγκριση, το Avatar: The Way of Water (2022) έφτασε το 1 δισ. σε 14 ημέρες, ενώ το πρώτο Avatar (2009) το πέτυχε σε 17 ημέρες. Και οι δύο ταινίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο εμπορικές όλων των εποχών.

Το Fire and Ash είναι μία από τις τρεις ταινίες του 2025 που ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια. Το Lilo & Stitch έχει φτάσει τα 1,038 δισ., ενώ το Zootopia 2 τα 1,51 δισ.

Το Avatar παραμένει η ταινία με τις υψηλότερες συνολικές εισπράξεις στην ιστορία, ενώ το The Way of Water κατέχει την τρίτη θέση. Στη δεύτερη βρίσκεται το Avengers: Endgame (2019), ενώ το Titanic του Cameron (1997) είναι στην τέταρτη.

Το Fire and Ash ξεχωρίζει και ως η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία της σειράς μέχρι σήμερα. Η ιστορία συνεχίζεται λίγο μετά τα γεγονότα του The Way of Water και βρίσκει την οικογένεια Σάλι να προσπαθεί να συνέλθει μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου γιου τους, Νετεγιάμ, ενώ ο γνώριμος κακός της σειράς, Μάιλς Κουόριτς, επανέρχεται αποφασισμένος να εντοπίσει και να αιχμαλωτίσει τον Τζέικ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Kate Winslet, Cliff Curtis, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Edie Falco και πολλοί ακόμη.

Δύο ακόμη ταινίες Avatar βρίσκονται υπό ανάπτυξη, αν και ο 71χρονος Cameron έχει δηλώσει πρόσφατα ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο αν η σειρά θα συνεχιστεί πέρα από αυτές.

«Δεν ξέρω αν το έπος προχωρά παρακάτω. Ελπίζω πως ναι», είπε. «Αλλά κάθε φορά πρέπει να αποδεικνύουμε ότι στέκει και εμπορικά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.