Ο Νταμιάνο Ντάβιντ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με την Ντοβ Κάμερον

Η Dove Cameron και ο Damiano David παντρεύονται! Οι δύο μουσικοί ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους με μια ανάρτηση στο Instagram.

«Το αγαπημένο μου κομμάτι του να είμαι ζωντανή, καλή χρονιά», έγραψε η 29χρονη Cameron στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών από πάρτι, όπου ποζάρει με τον 26χρονο frontman των Maneskin και δείχνει περήφανα το μονόπετρο.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις φήμες για αρραβώνα που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, όταν το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με ασορτί μαύρα σύνολα και την Cameron να φοράει εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο χέρι της.

Τον ίδιο μήνα, η Cameron γιόρτασε και την επέτειο της σχέσης τους, ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram.

«Τα καλύτερα δύο χρόνια της ζωής μου», έγραψε. «Συγκινούμαι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έχει γίνει τόσο όμορφη με εσένα μέσα της. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν μπορούν να περιγράψουν τα λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Καλό μας επετειακό, αγάπη μου».

Οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Cameron εθεάθη σε συναυλία του David, ενώ έκαναν επίσημα το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί τον Φεβρουάριο του 2024, στο ετήσιο Pre-Grammy Gala του Clive Davis.

Μιλώντας στο PEOPLE, η Cameron εξήγησε γιατί αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη σχέση τους:



«Το συζητήσαμε από νωρίς, γιατί είναι λίγο περίεργο που πρέπει να το κάνεις», είπε. «Μου είπε: Αν ένας δικηγόρος, μια νοσηλεύτρια ή κάποιος που δουλεύει σε καφέ μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία με τον σύντροφό του, γιατί να είναι διαφορετικό για εμάς;»

Η ίδια παραδέχτηκε ότι πάντα ένιωθε άγχος με το να εκθέτει τις σχέσεις της δημόσια, ενώ ο Damiano, από την πλευρά του, μίλησε με ενθουσιασμό για όσα νιώθει:

«Είμαι τόσο ερωτευμένος. Ακούμε ο ένας τη μουσική του άλλου και είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί εκείνη αγαπά τη μουσική και εγώ αγαπώ τη δική της. Ταιριάζουμε απίστευτα και αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.