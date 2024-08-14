Λογαριασμός
Δείτε ποιο άθλημα διάλεξε

Ο Ίαν Στρατής θέτει υποψηφιότητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles το 2028

Όπως και η γυναίκα της ζωής του Μαίρη Συνατσάκη έτσι κι ο Ίαν Στρατής αποφάσισε να τρολάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι του Παρισιού-τουλάχιστον όχι ακριβώς- αλλά αυτούς που θα γίνουν σε 4 χρόνια, το 2028 στο Los Angeles.

Με αφορμή την πολυσυζητημένη viral εμφάνιση της Αυστραλέζας Rachael Gunn στο breakdancing και τη μηδενική βαθμολογία της αλλά και τις φιγούρες που την έκαναν talk of the planet στο διαδίκτυο, ο Ίαν αποφάσισε να κοντράρει στα ίσα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

TAGS: Ίαν Στρατής Ολυμπιακοί Αγώνες Λος Άντζελες WomenOnly
