Γιάννης Ζουγανέλης: Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι του στον Βαρνάβα

Το εξοχικό του σπίτι που είχε ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Ισιδώρα Σιδέρη στον Βαρνάβα δεν υπάρχει πια.

Η μεγάλη φωτιά που κατάκαψε για δύο μέρες τη Βορειανατολική Αττική το κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Ο ίδιος ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλώντας στην εφημερίδα On Time είπε:

«Είμαι σοκαρισμένος. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία με κήπο πνιγμένη στα δέντρα. Κάηκε ολοσχερώς από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά το έμαθα χθες γιατί δεν είχε προσβασιμότητα. Πάει ο παράδεισός μου, εδώ που ερχόταν η Ελεωνόρα και ήταν το ησυχαστήριό μας».

Και συνέχισε: «Τα πάντα είχα μέσα. Ένα οργανωμένο σπίτι που το έφτιαξα με κόπους μιας ζωής. Είχε μέσα και μουσικά όργανα, οικογενειακές φωτογραφίες, όλα πράγματα αγαπημένα που έγιναν στάχτη. Είχα κι έναν πίνακα μεγάλης οικονομικής και συναισθηματικής αξίας, έργο του Φώτη Κόντογλου, που τον είχα αφήσει εδώ γιατί πίστευα ότι ήταν προστατευμένο. Έγινε κι αυτό στάχτη μαζί με όλα τα άλλα».

Και ολοκληρώνοντας τόνισε: «Ήταν ένα υπέροχο ησυχαστήριο μέσα στο πράσινο και τώρα βλέπεις μόνο μαυρίλα κι αποκαΐδια. Δεν στενοχωριέμαι για τη δική μου απώλεια, αλλά αισθάνομαι λύπη για τις απώλειες ανθρώπων που έχουν παλέψει άλλοι από το υστέρημά τους κι άλλοι από το περίσσευμά τους να κάνουν κάτι και το είδαν να καταστρέφεται σε μια στιγμή.

Στενοχωριέμαι για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο ελληνικός λαός γιατί αυτοί που είναι στην εξουσία δεν τον προστάτευσαν ποτέ. Και αυτό που δεν μπορώ να συγχωρήσω είναι πώς άφησαν τη φωτιά να μπει στον αστικό ιστό. Είναι ντροπή. Δεν το βλέπω προσωπικά. Πονάω για όλους που έχασαν τα σπίτια τους. Θλίβομαι. Είμαι σοκαρισμένος».

