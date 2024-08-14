Πήγε για μπάνιο σε παραλία στο Μπαλί κι έσκασε αυτό!

Εμείς πάντως ομολογούμε πως στη θέση του μάλλον ακόμα θα τρέχαμε. Ο Δημήτρης Μηλιόγλου όμως ψύχραιμος τράβηξε ακόμα και βίντεο!

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός βρίσκεται κι εκείνος στο Μπαλί εδώ και αρκετές μέρες με την παρέα του. Και αφού περάσαν από διάφορα τουριστικά σημεία πλέον βρίσκονται στη νήσο Dua. Εξωτικό περιβάλλον, καταπληκτικές παραλίες, μαγευτική ακρογιαλιά και δηλητηριώδες φίδι.

