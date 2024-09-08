Ο Φώτης Μεταξόπουλος στα 89 γνώρισε τον έρωτα της ζωής του σε μια 41χρονη

Λάτρης του ωραίου φύλου ο Φώτης Μεταξόπουλος δεν έκρυψε ποτέ ότι αγαπάει τις γυναίκες. Οι έρωτές του στο παρελθόν έγραψαν ιστορία και προέρχονταν τις περισσότερες φορές από τον χρόνο του χορού και των παρτενέρ του.

Και όπως δηλώνει ο ίδιος στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και στον Ανδρέα Θεοδώρου, αν δεν ήταν ερωτευμένος δεν θα ζούσε. Αποκαλύπτει δε πως είναι ερωτευμένος μέχρι θανάτου!

