Tempting Fortune: 4 Γιάννηδες το γλεντάνε στα γυρίσματα κι ένας Δημήτρης ξενερώνει...

Πρόσω ολοταχώς έχουν βάλει στη γειτονική Τουρκία ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η ομάδα παραγωγής του νέου παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ, Tempting Fortune, που έρχεται στο νέο πρόγραμμα της τηλεοπτικής σεζόν.

Οι παίκτες έχουν ξεκινήσει την πορεία τους και τις αποστολές τους προσπαθώντας να μη χαλάσουν μεγάλο μέρος των χρημάτων που διαθέτουν αφού ότι μείνει από αυτά στο τέλος είναι και το έπαθλο που θα πάρει όποιος ή όποια νικήσει.

