Eurovision 2025: Δωμάτιο στη Βασιλεία ούτε για δείγμα κι ότι υπάρχει το πληρώνεις χρυσό

Άρχισαν τα παρατράγουδα νωρίς νωρίς

Μόλις λίγες ημέρες έχουν περάσει από την ανακοίνωση της πόλης που πήρε το χρίσμα της διοργάνωσης του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2025 και όπως ξέρουν όλοι πλέον, αυτή είναι η Βασιλεία.

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας που όμως καθώς δεν έχει κοσμοσυρροή τουριστών δεν διαθέτει τα απαραίτητα δωμάτια τελικά για τη ζήτηση που έχει προκύψει για την εβδομάδα της διεξαγωγής της Eurovision στα μέσα Μαΐου της επόμενης χρονιάς.

