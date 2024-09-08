Η Μελίσα ΜακΚάρθι (Melissa McCarthy) και ο Κλάιβ Όουεν (Clive Owen) θα πρωταγωνιστήσουν στη μίνι δραματική σειρά που επικεντρώνεται στη δολοφονία της εξάχρονης βασίλισσας της ομορφιάς Τζον Μπένετ Ράμσεϊ (JonBenet Ramsey), με προσωρινό τίτλο "JonBenét Ramsey".

Melissa McCarthy and Clive Owen will star in the drama, currently titled #JonBenetRamsey, which has scored a series order at Paramount+ https://t.co/ksl3jTyiHL pic.twitter.com/YnFN6Zfdaa September 5, 2024

Το 6χρονο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι της στο Κολοράντο στις 26 Δεκεμβρίου 1996, αφού οι γονείς της ανέφεραν ότι την απήγαγαν.

Το φρικτό έγκλημα συγκλόνισε τις ΗΠΑ και δεν έχει ακόμη εξιχνιαστεί.

Η διάσημη κωμικός και ο Βρετανός ηθοποιός θα υποδυθούν τους γονείς της μικρής η οποία είχε κερδίσει πολλούς τίτλους σε παιδικά καλλιστεία, με την υποστήριξη της μητέρας της.

Οι γονείς της JonBenét Ramsey τον Μάιο του 2000 σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις εξετάσεις τους σε ανιχνευτή ψεύδους για τον φόνο της κόρης τους

«Η Μελίσα Μακάρθι και ο Κλάιβ Όουεν είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο για να εμβαθύνουν σε αυτή την τραγική ιστορία που έχει δημιουργήσει μια μεγάλη, βασανιστική σιωπή πάνω από την αμερικανική κοινωνία για σχεδόν τρεις δεκαετίες» δήλωσε ο Κρις ΜακΚάρθι (Chris McCarthy), συνδιευθύνων σύμβουλος της Paramount Global και πρόεδρος των Showtime/MTV Entertainment Studios.

A new limited series exploring the JonBenét Ramsey case is in the works at Paramount+, and will star Melissa McCarthy and Clive Owen. https://t.co/9w0Mt7Utzu pic.twitter.com/ZL3SMDBYm7 — Film Stories: magazines, podcast, live shows, web (@filmstories) September 8, 2024

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν σύντομα στο Κάλγκαρι του Καναδά, με τον Richard LaGravenese να υπηρετεί ως υπεύθυνος παραγωγής και εκτελεστικός παραγωγός.

Τέσσερα από τα οκτώ επεισόδια, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου, θα σκηνοθετηθούν από την Anne Sewitsky η οποία θα είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός. Το σενάριο υπογράφουν οι δημιουργοί του «JonBenét Ramsey», Harrison Query και Tommy Wallach, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

