Ο Ed Sheeran δεν πιστεύει ότι είναι χαριτωμένος

Η σειρά ντοκιμαντέρ του Σίραν, έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη

Η εντυπωσιακή μουσική καριέρα του Εντ Σίραν τον έχει κατατάξει στην κατηγορία των ποπ σταρ κάτι που ο τραγουδιστής δεν καταλαβαίνει. Σε συνομιλία του με την Γκέιλ Κινγκ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Disney+, «Ed Sheeran: The Sum of It All», ο τραγουδιστής είπε πως πάντα εστίαζε στο να δουλεύει σκληρότερα από όλους τους άλλους, αντί να προσπαθεί να πουλήσει τον εαυτό του ή την εικόνα του.

«Περιγράφετε τον εαυτό σας ως ένα είδος [με] τζίντζερ μαλλιά που τραυλίζει», είπε η Κινγκ, αναφερόμενη στο πώς ο Σίραν περιγράφει την εμφάνιση του στο ντοκιμαντέρ. «Αυτός ο τύπος δεν γίνεται ποπ σταρ, όμως εσύ έγινες». «Ήσουν πάντα τόσο χαριτωμένος;» τον ρώτησε η Κινγκ.

«Νιώθω ότι, αν αφαιρέσετε την κιθάρα και τα τραγούδια, τότε κανείς δεν θα νοιάζεται», απάντησε ο Σίραν. Στη συνέχεια αστειεύτηκε για το πώς «οι διασημότητες πουλάνε αρώματα» και ρώτησε την Κινγκ: «Θα αγοράζατε το άρωμα μου;».

«Θα αγόραζα το προϊόν για τα μαλλιά σου», απάντησε εκείνη, στην οποία ο Σίραν είπε: «Όχι, δεν θα το έκανες».

Η σειρά ντοκιμαντέρ του Σίραν, έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη, και έχει στόχο να φωτίσει άγνωστες πτυχές από τη ζωή του τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων της διάγνωσης καρκίνου της συζύγου του Τσέρι Σίμπορν και του θανάτου του καλύτερου φίλου του Τζαμάλ Έντουαρντς.

«Ποτέ δεν ήθελα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ που να μοιάζω με "λυπημένος ποπ σταρ" και να με λυπούνται. Και αυτό που πιστεύω ότι είναι πραγματικά υπέροχο για το ντοκιμαντέρ είναι τα θέματα που εξερευνά, και τα οποία είναι αυτά που περνάνε όλοι. Όλοι περνούν από τον φόβο της αρρώστιας στην οικογένεια. Όλοι περνούν από τη θλίψη. Όλοι περνούν από σκαμπανεβάσματα της ψυχικής τους υγείας».

Και προσέθεσε: «Νομίζω ότι είναι πιο ανθρώπινο. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα με αυτό το ντοκιμαντέρ ότι οι άνθρωποι το παρακολουθούν και, όταν βλέπουν πώς αντιδρώ, δεν λένε, "Ω, λυπάμαι για τον Εντ επειδή ο Εντ είναι λυπημένος". Το παρακολουθούν και το συσχετίζουν με τη δική τους ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.