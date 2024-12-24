Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε τα κάλαντα και δε φαντάζεστε ποιά του έδωσε μποναμά 20 Ευρώ!

Είναι η παράδοση και πρέπει να τηρείται! Παραμονή Χριστουγέννων και είναι η μέρα που λέμε τα Κάλαντα. Έτσι ο Ανδρέας Μικρούτσικος φτάνοντας στο στούντιο της Fos πρωί πρωί για το καλό ξεκίνησε να λέει τα Κάλαντα των Χριστουγέννων.

Δεν περίμενε σίγουρα πως θα πάρει μποναμά! Κι όμως! Όπως αποκάλυψε ο ίδιος δίχνονατς μάλιστα και το 20εύρω που του έδωσαν, την ώρα που τραγουδούσε ερχόταν η Βίκυ Παγιατάκη που ότνα τον άκουσε να τραγουδάει, έβγαλε από την τσάντα της 20 Ευρώ και του τα έδωσε για το καλό!

Δίπλα του την ώρα που τα έλεγε όλα αυτά ο Γιώργος Καλλιακμάνης, αστυνομικός και πολιτικός και στενός του φίλος εδώ και χρόνια βρήκε ευκαιρία να τον πειράξει... "Δεν μου το δίνεις εμένα γιατί εσένα που πέρασαν πολλά λεφτά από τα χέρια σου...."

"Έγιναν καπνός ε... Δίκιο έχεις" του είπε ο Ανδρέας με χαμόγελο.

