Άρης Πορτοσάλτε: «Με το bullying που ζω και ζει η οικογένειά μου πού να βγει η μικρή να πάει να πει τα κάλαντα;»

Και είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο να το σκεφτεί κανείς ότι ένα παιδί το ζει αυτό. Όχι ότι για τους ενήλικες είναι φυσικά ευχάριστο. Για τα κάλαντα και τις αναμνήσεις τους από τα παιδικά τους χρόνια μίλησαν το πρωί στην εκπομπή «Σήμερα» με τον Άρη Πορτοσάλτε να αποκαλύπτει πως στην Κωνσταντινούπολη που μεγάλωσε έλεγαν τα Κάλαντα βράδυ! Και στη συνέχεια αναφέρθηκαν στο πώς έχουν αλλάξει πια οι εποχές.

«Εγώ τα παιδιά μου, για να δεις πώς άλλαξαν τα πράγματα, τα πήγαινα εγώ για ένα διάστημα. Ήταν και λίγο δύσκολες εποχές, λίγο bullying… Είχαμε φτάσει στο σημείο να πηγαίνουμε εμείς τα παιδιά μας, τους πήγαινα εγώ από σπίτι σε σπίτι. Υπήρχε και η βία των ανηλίκων, είχαν αρχίσει όλα αυτά τότε, έκλεβαν τα παιδιά…», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου μα τον Άρη Πορτοσάλτε να αποκαλύπτει για τα δικά του παιδιά:

«Ο μεγάλος βγήκε για λίγο, η μικρή καθόλου. Με τη βία και το bullying που ζω και ζει η οικογένειά μου τα τελευταία 15 χρόνια, πού να βγει η μικρή να πάει να πει τα κάλαντα; Είναι η αγάπη με την οποία ζούμε στην κοινωνία μας, αυτή η λατρεμένη αγία ελληνική κοινωνία».

