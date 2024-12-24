Λογαριασμός
«Still Standing» με τον Χρήστο Φερεντίνο - Από τα τηλεοπτικά πλατό και τις μουσικές σκηνές, στις...καταπακτές για καλό σκοπό -Trailer

«Still Standing» - Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων στις 18.40, στον ΣΚΑΪ!

Still Standing

Με ένα ξεχωριστό επεισόδιο του «Still Standing» θα γιορτάσουμε την Παραμονή Χριστουγέννων στις 18.40, στον ΣΚΑΪ!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται εννέα αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και του τραγουδιού, που θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους και να διαθέσουν τα κέρδη τους στη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Εξέλιξη Ζωής».

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνίστρια είναι η Χριστίνα Μηλιού, η οποία φέτος εμφανίζεται στο πλευρό του Σάκη Ρουβά, ενώ απέναντί της στέκονται: η παρουσιάστρια Ευαγγελίνα Βόσνου, ο τραγουδιστής Παντελής Καστανίδης, ο τραγουδιστής Δημήτρης Θεοδοσιάδης, η τραγουδίστρια Ματίνα Ζόρα, ο ζαχαροπλάστης Χρήστος Βέργαδος, η τραγουδίστρια Αφροδίτη Χατζημηνά, ο τραγουδιστής Άγγελος Ανδριανός και ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας.

still

Πόσοι από τους καλεσμένους θα αποδείξουν ότι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων; Ποιοι θα χάσουν, ξαφνικά, τη γη κάτω από τα πόδια τους και ποιοι ζητούν να ζήσουν αυτή την εμπειρία... οικειοθελώς;

still

still

still

«Still Standing»

Παραμονή Χριστουγέννων στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

#StillStandingGR

Πηγή: skai.gr

TAGS: Still Standing ΣΚΑΪ
