Αντώνης Βαρδής: Με μια αγκαλιά τραγούδια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε - Απόψε, Παραμονή Χριστουγέννων, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ - Trailer

«Αντώνης Βαρδής - Με μια αγκαλιά τραγούδια»: μια από τις πιο συγκινητικές συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα μεταδώσει ο ΣΚΑΪ, απόψε στις 23.15.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες τίμησαν τον σπουδαίο συνθέτη Αντώνη Βαρδή και ερμήνευσαν κορυφαία τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα της στην ελληνική μουσική και δισκογραφία.

Δείτε το trailer:

Τραγουδούν (αλφαβητικά) οι: Στάθης Αγγελόπουλος, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Βαρδής, Γλυκερία, Σταμάτης Γονίδης, Πέγκυ Ζήνα, Χρήστος Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος.

Ειδική συμμετοχή: Χάρις Αλεξίου.

Συμμετέχει τιμητικά ο Γιώργος Νταλάρας.

Τη βραδιά παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός.

Με τα έσοδα της συναυλίας αγοράστηκαν ανεπτυγμένα, βραδύκαυστα και πλατύφυλλα δέντρα για τις επόμενες αναδασώσεις και τις επόμενες γενιές.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ: ΜΕ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απόψε, Παραμονή Χριστουγέννων, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ

