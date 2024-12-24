Αντώνης Βαρδής: Με μια αγκαλιά τραγούδια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε - Απόψε, Παραμονή Χριστουγέννων, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ - Trailer

«Αντώνης Βαρδής - Με μια αγκαλιά τραγούδια»: μια από τις πιο συγκινητικές συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα μεταδώσει ο ΣΚΑΪ, απόψε στις 23.15.
Αγαπημένοι καλλιτέχνες τίμησαν τον σπουδαίο συνθέτη Αντώνη Βαρδή και ερμήνευσαν κορυφαία τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα της στην ελληνική μουσική και δισκογραφία.
Δείτε το trailer:
Τραγουδούν (αλφαβητικά) οι: Στάθης Αγγελόπουλος, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Βαρδής, Γλυκερία, Σταμάτης Γονίδης, Πέγκυ Ζήνα, Χρήστος Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος.
Ειδική συμμετοχή: Χάρις Αλεξίου.
Συμμετέχει τιμητικά ο Γιώργος Νταλάρας.
Τη βραδιά παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός.
Με τα έσοδα της συναυλίας αγοράστηκαν ανεπτυγμένα, βραδύκαυστα και πλατύφυλλα δέντρα για τις επόμενες αναδασώσεις και τις επόμενες γενιές.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ: ΜΕ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Απόψε, Παραμονή Χριστουγέννων, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ
