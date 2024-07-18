Bahar-Καινούρια αρχή: Η Μπαχάρ θυσίασε τα όνειρά της για την οικογένεια- Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ (Δείτε το trailer)

Η Μπαχάρ, καθημερινά, προσπαθεί να αντεπεξέλθει με τις υποχρεώσεις της στο νοσοκομείο. Το βάρος είναι μεγάλο, ιδίως όταν σκέφτεται ότι η πρώτη προσπάθεια να γίνει γιατρός απέτυχε παταγωδώς. Θυσιάστηκε για την οικογένεια – χαράμισε τα όνειρά της για να φροντίσει τους γύρω της, όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό της.



Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ σκέφτεται τη θυσία που έκανε όταν ήταν στην αρχή της καριέρας της – όταν άκουσε τον Τιμούρ και σταμάτησε την ειδικότητά της για να φροντίσει για λίγο τον πεθερό της, αφού η πεθερά της, η Νεβρά, αρνήθηκε να το κάνει. Το λίγο έγινε πολύ, οι μήνες έγιναν χρόνια και η Μπαχάρ χαράμισε τη ζωή της χωρίς να ακούσει ούτε ένα ευχαριστώ. Τώρα όμως, φοράει τη λευκή ποδιά της και οδεύει με σταθερά βήματα προς την ολοκλήρωση του ονείρου.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Το πρώτο ευχαριστώ στο νοσοκομείο έρχεται από τον κο Τζιχάν, που, προς μεγάλη έκπληξη όλων, λέει ότι η δική της καλοσύνη ήταν που του έσωσε τη ζωή.

Η Ρενγκίν όμως, ενοχλείται πολύ από αυτούς τους επαίνους και αποφασίζει να αναλάβει δράση: αναθέτει στην Μπαχάρ μια πολύ δύσκολη περίπτωση ασθενούς, ελπίζοντας πως θα αποτύχει και θα αναγκαστεί να φύγει από το νοσοκομείο.

Στήριγμα της Μπαχάρ παραμένει ο Εβρέν, που με το χιούμορ του και την καλή του κουβέντα, της φτιάχνει το κέφι καθημερινά. Παρόλο που και αυτός κρύβει ένα παρελθόν που τον πονάει.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

