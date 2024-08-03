Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Δεν ήμουν καλά. Ταλαιπωριόμουν ψυχικά»

Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε και την έκανε να ζητήσει βοήθεια μέσω της ψυχοθεραπείας μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η ηθοποιός έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ κάνοντας για πρώτη φορά και κοινή φωτογράφηση με τους δύο ενήλικους πια γιους της και μίλησε για όλα.

«Δεν ήμουν καλά, ενώ δεν είχα αντικειμενικούς λόγους να μου συμβαίνει. Ταλαιπωριόμουν ψυχικά. Επίσης, ήμουν επαναλαμβανόμενα δέκτης συμπεριφορών που δεν μου άξιζαν. Αλλά τις δεχόμουν, τις δικαιολογούσα και έδινα πολλές ευκαιρίες» είπε για τους λόγους που την οδήγησαν στον ψυχολόγο και συνέχισε:

«Αγάπησα και σεβάστηκα περισσότερο τον εαυτό μου. Οπότε όσο αγαπάς και σέβεσαι περισσότερο τον εαυτό σου, τόσο λιγότερο δέχεσαι άλλους ανθρώπους να έρχονται και να το διαταράσσουν όλο αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Αν κάτι έχω μάθει μέσα στα χρόνια, τουλάχιστον είναι να μην επενδύω πια εκεί που βλέπω εξαρχής ότι το έδαφος είναι σαθρό. Το έμαθα "the hard way" [σ.σ. δύσκολα]».

Ενώ μίλησε ανοιχτά και για την προσωπική της ζωή. Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα ήθελε μια σχέση, η ηθοποιός απάντησε:

«Δεν προέκυψε. Και εγώ δεν ήθελα και κάποιος ήθελε, και κάποιος δεν ήθελε και εγώ ήθελα. Δεν απολαμβάνω να είμαι μόνη μου, από την άλλη έχω μάθει πολύ σε αυτά τα χρόνια πόσο σπουδαίο είναι. Πολλοί άνθρωποι κάνουν ή παραμένουν σε σχέσεις επειδή δεν τους αρέσει η μοναξιά. Δεν έχω αυτή την ανάγκη και με ανακουφίζει. Περνάω καλά, είμαι χαρούμενη στην καθημερινότητά μου, αν έρθει και ένας σύντροφος να το ενισχύσει αυτό, θα είναι τέλειο. Αλλά μόνο να το ενισχύσει. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ απλό. Γενικότερα, η σύνδεση των ανθρώπων δεν είναι κάτι εύκολο. Σημασία έχει το ταίριασμα».

Πηγή: WomenOnly.gr

