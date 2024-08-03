BAFTA: Νέο βραβείο για την καλύτερη παιδική και οικογενειακή ταινία

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (Bafta) ανακοίνωσε ένα νέο βραβείο για την Καλύτερη Παιδική και Οικογενειακή Ταινία, καθώς και ορισμένες βασικές αλλαγές σε άλλες κατηγορίες.

Το βραβείο για Παιδική και Οικογενειακή Ταινία είναι η πρώτη νέα διάκριση που καθιερώνεται από τη Βρετανική Ακαδημία Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης από τότε που ανακοίνωσε το βραβείο Κάστινγκ, το 2020.

Το νέο βραβείο «θα αναγνωρίζει τις καλύτερες ταινίες που απευθύνονται σε κοινό διαφορετικών γενεών» και «θα αναδεικνύει τη δημιουργική συνεισφορά του τομέα των μέσων ενημέρωσης για παιδιά» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ακαδημίας.

Εν τω μεταξύ, οι συμμετοχές για την κατηγορία της Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας θα βαθμολογούνται με νέο σύστημα βαθμών που περιλαμβάνει κριτήρια όπως εθνικότητα των υποψηφίων, βασικοί επικεφαλής τμημάτων και καστ, μαζί με πληροφορίες για συμπαραγωγές, τοποθεσία και άλλα.

Οι ταινίες που απέσπασαν το βραβείο σε αυτή την κατηγορία τα τελευταία τρία χρόνια – The Zone of Interest, The Banshees of Inisherin και Belfast – έχουν γυριστεί όλες εκτός Βρετανίας, αλλά κυρίως από βρετανικές εταιρείες παραγωγής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.