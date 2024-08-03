Σοφή η παροιμία. Και μπορεί η χρονιά που διανύουμε να ξεκίνησε πολύ άσχημα για την Άντζελα Δημητρίου και την κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη αλλά πλέον όλα ανήκουν στο παρελθόν

Ήταν στις αρχές της χρονιάς όταν έγινε γνωστό πως μάνα, κόρη και γαμπρός είχαν τσακωθεί τόσο άσχημα που όχι μόνο δεν μιλούσαν πια, αλλά τη διένεξη ανάμεσά τους είχαν ανσλάβει δικηγόροι.

Και δεν κράτησε και λίγο. Μήνες έκαναν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πλέον όμως τέλος καλό, όλα καλά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.