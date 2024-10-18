Νίκος Ψαρράς: «Δεν φλερτάρω πια δυστυχώς και μου λείπει πολύ»

Πέρυσι ήταν ο αγαπημένος θείος Κανέλλος στη σειρά «Η Μάγισσα» και ακόμα στα Social Media οι fans των αναζητούν διακαώς. Φέτος ο Νίκος Ψαρράς ξανασυνεργάζεται με τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη (ήταν ο ανιψιός του στη Μάγισσα) τόσο τηλεοπτικά, στη σειρά «Διάφανη Αγάπη» όσο και θεατρικά στην παράσταση «True West» και μιλάει για όλα στον Παναγιώτη Βαζαίο και το Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Με τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη κάνετε πολύ ωραίο δίδυμο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, πού το αποδίδετε αυτό;

«Με τον Μάρκο κολλήσαμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή πήγαμε στο σπίτι του Λευτέρη Χαρίτου, δυο – τρεις μήνες πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα στη «Μάγισσα», κάτσαμε δίπλα δίπλα να διαβάσουμε, να κάνουμε πρόβες και αρχίσαμε αμέσως. Αφού και ο Λευτέρης μας έλεγε «ρε, κόφ’ τε το λίγο, σταματήστε, σοβαρευτείτε». Έτσι προέκυψε και η θεατρική μας συνεργασία γιατί, όταν περνάς με έναν συνάδελφο καλά, θες να ξαναβρεθείς ειδικά σκηνικά. Είναι ένας πολύ θετικός άνθρωπος, γενναιόδωρος συνάδελφος, πάντα με ένα χαμόγελο και δεν θα τον ακούσεις ποτέ να κατηγορεί κανέναν. Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό και στη γυναίκα μου, την Έλενα που δουλεύουμε τώρα μαζί στο θέατρο».

-Για ποιον λόγο διαλέξατε αυτή τη δουλειά;

«Γιατί θεωρούσα ότι είναι πολύ ωραίο το χόμπι σου να το κάνεις δουλειά. Ως πιτσιρικάς, πήγαινα και έπαιζα θέατρο στο σχολείο ή σε ομαδούλες και ένιωθα πως πετάω και έλεγα «γαμώ το, αυτό το πέταγμα μπορώ να το έχω κάθε μέρα;». Υπάρχει κάποιες φορές».

-Ποιό είναι το μυστικό σας που μένετε για πάντα νέος; Όσα χρόνια κι αν περάσουν η εικόνα σας είναι ίδια…

«Έχω κλείσει τα 53 πλέον. Τον χρόνο τον ξορκίζουμε με τη δουλειά που πάντα μας κρατάει φρέσκους και ζωντανούς. Δεν φτάνει μόνο αυτό βέβαια. Αν η προσωπική σου ζωή είναι σκορπισμένη στους πέντε ανέμους δεν μπορείς να είσαι καλά και στα επαγγελματικά σου.

Το ένα συνδέεται με το άλλο. Εμείς έχουμε την δυνατότητα να ξεσπάμε μέσα από τη δουλειά μας. Μπορείς πολύ εύκολα, να κλάψεις, να γελάσεις, να φωνάξεις. Εκτονώνεσαι δηλαδή μέσα από τους ρόλους που υποδύεσαι».

-Άρα για εσάς λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά η δουλειά σας;

«Δεν έχω κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία στη ζωή μου. Μέσα από τη δουλειά μου ψυχοθεραπευόμουν».

-Είχατε κάποιο ακραίο περιστατικό θαυμασμού μέχρι σήμερα;

«Το πιο ωραίο που μου έχει συμβεί ήταν όταν ήμουν πιτσιρικάς. Ήμουν σε ένα μπαρ στην παραλιακή και ήταν μια κοπέλα. Την πλησίασα και της λέω, «ψάχνεις κάτι;» και μου λέει «εσένα». Της απάντησα «χάρηκα που με βρήκες» και φύγαμε μαζί. Δεν υπάρχει ηθοποιός που να μην του αρέσει όταν του λένε όμορφα πράγματα οι θαυμαστές».

-Σήμερα έχει αλλάξει το φλερτ πιστεύετε και η προσέγγιση;

«Ναι! Εγώ δεν φλερτάρω πια δυστυχώς και μου λείπει πολύ. Από τη στιγμή που έχουν βγει όλες αυτές οι εφαρμογές έχει χαθεί η ανθρώπινη επαφή».

-Εσάς σας φλερτάρουν μέσα από τα social media;

«Συνέχεια! Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι η γυναίκα μου δεν έχει social και στο κινητό της έχει τα δικά μου. Οπότε τα βλέπει όλα πρώτα η γυναίκα μου συνήθως και μετά με ενημερώνει ότι μου στείλανε αυτό… (γέλια)».

-Η οικογένεια πόσο άλλαξε τη ζωή σας;

«Με ηρέμησε πολύ. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις οικογένεια. Να είσαι έτοιμος να κάνεις ένα παιδί. Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού ξαναγνωρίζεις τον κόσμο. Και ο κόσμος είναι πολύ ωραίος όταν τον ξαναγνωρίζεις».

