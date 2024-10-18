Εικόνες «πλούσιες», ολοκληρωμένες και σύγχρονες οι οποίες θα συνδυάζουν τουλάχιστον τρία διαφορετικά prints πρέπει να δημιουργήσουν για σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Ωστόσο σήμερα στο διαγωνισμό κάνει την είσοδό της και μία νέα fashionista, η Άννα Παπαχρήστου.

Δείτε το trailer:

Στο Gala, η Χριστιάνα και η Μαρία βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδό τους από το My Style Rocks και αυτό είναι κάτι που τις έχει προβληματίσει. Ποιες θεωρούν «υπεύθυνες» για αυτή τους τη θέση;

Στο πλατό, το make over στο look της Ιωάννας από τον Στέλιο Κουδουνάρη δίνει ιδέες!

Η Άννα Παπαχρήστου ετοιμάζεται να συναντήσει τις υπόλοιπες fashionistas, πώς θα την υποδεχτούν;

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Άννα Παπαχρήστου

Ηλικία: 25

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα: Influencer

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όμως για κάποια χρόνια έμεινε στη Χαλκιδική. Φοίτησε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΑΠΘ. Ασχολείται με το marketing και τη δημιουργία

περιεχομένου. Είναι ιδιαιτέρως ενεργή στα social media, ειδικά στο TikTok, όπου έχει 40 χιλιάδες ακολούθους και 1,6 εκατομμύρια likes! Της αρέσει η Μόδα αλλά και να μεταποιεί ρούχα που την εμπνέουν. Είναι κάτι με το οποίο ασχολείται ερασιτεχνικά, αλλά θα ήθελε να το εξελίξει. Δεν έχει κάποιον αγαπημένο σχεδιαστή, μπορεί να ξεχωρίζει κάποιες εταιρίες αλλά της αρέσουν οι αλλαγές.

«Έρχομαι στο My Style Rocks για να δείξω τις ιδέες μου!»

