H βραβευμένη με Όσκαρ Aντζελίνα Τζολί (Αngelina Jolie), η οποία έχει λάβει θετικές κριτικές για την βιογραφική ταινία του Netflix «Maria», θα λάβει το βραβείο Maltin Modern Master στο 40ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε το φεστιβάλ.

Στη νέα της ταινία, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πάμπλο Λαραΐν (Pablo Larraín) υποδύεται την Μαρία Κάλλας, τη μεγαλύτερη ντίβα του λυρικού θεάτρου.

Θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου, προτού προβληθεί στο Netflix στις 11 Δεκεμβρίου.

Το βραβείο το οποίο πήρε το όνομά του από τον κριτικό κινηματογράφου και συγγραφέα Λέοναρντ Μάλτιν (Leonard Maltin) το 2015, απονέμεται σε προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας «που έχουν εμπλουτίσει τον πολιτισμό με τα επιτεύγματά τους». Προηγούμενοι αποδέκτες του βραβείου ήταν μεταξύ άλλων οι Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan).

«Η Aντζελίνα Τζολί επιλέγει να κάνει τολμηρές επιλογές, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μάλτιν. «Θέτει τον πήχη ψηλά και πάντα τα καταφέρνει».

Εκτός από την νέα της ταινία «Maria» πριν από λίγες ημέρες η σταρ βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο με το πέμπτο σκηνοθετικό της εγχείρημα «Without Blood». Είναι βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα του Ιταλού συγγραφέα, Αλεσάντρο Μπαρίκο (Alessandro Baricco) και ακολουθεί το ταξίδι ενός κοριτσιού για εκδίκηση, αλλά και εσωτερικής γαλήνης σε περίοδο πολέμου. Πρωταγωνιστούν οι Σάλμα Χάγιεκ (Salma Hayek) και Ντέμιαν Μπιχίρ (Demián Bichir).

Το 40ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 15 Φεβρουαρίου ενώ το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

