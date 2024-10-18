Ευαγγελία Συριοπούλου: Γέννησε τον δεύτερο γιο της και ποζάρει μαζί του στο μαιευτήριο

Γέννησε η Ευαγγελία Συριοπούλου ένα υγιέστατο αγοράκι και τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της Στράτος Πατσατζής ζούνε για δεύτερη φορά την απόλυτη ευτυχία. Το ζευγάρι κρατάει στην αγκαλιά του το δεύτερο αγοράκι του με την ηθοποιό να ανακοινώνει η ίδια τα χαρμόσυνα νέα με μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο που κρατάει τρυφερά το μωρό.

«16/10/24 Καλωσήρθες αγοράκι μας!!! Σ´αγαπώ» γράφει στο ποστ της.

Η Ευαγγελία Συριοπούλου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της επίσης στα Social Media της όταν πια έμπεινε στον 7ο και εξήγησε η ίδια τον λόγο που άργησε τόσο πολύ να το πει στη μία τηλεοτπική εμφάνιση που έκανε στο Happy Day στην αρχή της σεζόν.

«Άργησα να το ανακοινώσω γιατί δεν το σκεφτόμουν. Δεν είχα την ανάγκη να το κάνω. Το πέρναγα πολύ καλά με την οικογένειά μου. Το ανακοίνωσα στον 7ο μήνα. Όταν ένιωσα την ανάγκη ότι θέλω να το επικοινωνήσω, το έκανα. Με τον σύζυγό μου είμαστε μαζί από το 2010. Κάναμε άλλα πράγματα και όταν ήρθε η στιγμή να κάνουμε οικογένεια, το κάναμε. Ήρθαν όλα στην ώρα τους.

Η αλήθεια είναι ότι η δεύτερη αυτή εγκυμοσύνη δεν ήρθε και πάρα πολύ ξαφνικά. Θέλαμε πολύ και ένα δεύτερο παιδάκι. Όταν όμως έρχεται λες, “ώπα”. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Όταν έκανα το τεστ και βγήκε θετικό, έλεγα ότι θα περιμένω να το πω από κοντά στον σύζυγό μου, να του κάνω έκπληξη, αλλά δεν άντεξα, τον πήρα τηλέφωνο και του το έδειξα στην κάμερα»

Να τους ζήσει!

