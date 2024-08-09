Μαρίνα Σάττι: Ένα σχολείο χορεύει το «Lalalala» στην Ουγκάντα

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision έχει το εξής ιδίωμα. Ή θα φτιάξει καριέρες ή θα καταστρέψει. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλαπλές φορές στην πορεία των χρόνων. Γι' αυτό και για κάθε καλλιτέχνη που αποφασίζει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας η συμμετοχή έχει μεγάλα ρίσκα.

Για τη Μαρίνα Σάττι η Eurovision στο Μάλμε ήταν το σημείο απογείωσης της καριέρας της τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.

