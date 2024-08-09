Λογαριασμός
Michelle Pfeiffer: Θα πρωταγωνιστήσει στη spin-off σειρά του Yellowstone, «Madison»

Το δεύτερο μισό της 5ης σεζόν του «Yellowstone» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο

Michelle Pfeiffer

Η Μισέλ Φάιφερ θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή της spin-off σειράς του Yellowstone, «Madison».

«Η Μισέλ Φάιφερ είναι ένα σημαντικό ταλέντο που εμποτίζει κάθε ρόλο με συναισθηματικό βάθος, αυθεντικότητα και χάρη» δήλωσε ο Κρις ΜακΚάρθι, συνδιευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Paramount Global και διευθύνων σύμβουλος των Showtime & MTV Entertainment Studios, που θα είναι συμπαραγωγός της σειράς.

«Η σειρά είναι μια ειλικρινής μελέτη της θλίψης και της ανθρώπινης σύνδεσης που ακολουθεί μια οικογένεια της Νέας Υόρκης στην κοιλάδα του ποταμού Μάντισον στην κεντρική Μοντάνα» αναφέρει η Paramount σε δελτίο Τύπου.

Η σειρά που δημιουργήθηκε από τον Τέιλορ Σέρινταν είχε προηγουμένως ανακοινωθεί με τον τίτλο «2024».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TVLine, η παραγωγή της σειράς «Madison» πρόκειται να ξεκινήσει αυτόν τον μήνα, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για τη Μοντάνα και τη Νέα Υόρκη, καθώς και το Τέξας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

