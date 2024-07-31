Λογαριασμός
Νίκος Κυριακίδης: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός από τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Έφυγε απο τη ζωή η φωνή του Μπομπ Σφουγγαράκη

Σε ηλικία μόλις 54 ετών πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Κυριακίδης, γνωστός σε όλους ως «Νιόνιος ο Speed», ένας ρόλος που αγαπήθηκε πολύ από το ελληνικό κοινό και fans του «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Facebook, αποκαλύπτοντας πως ο Νίκος Κυριακίδης έδινε μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους έξι μήνες.

«Πόσο άδικο! Ο αγαπημένος μας συνάδελφος και καλός φίλος Νίκος Κυριακίδης έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, χτυπημένος μέσα σε 6 μήνες από τον καρκίνο και θα τον αποχαιρετήσουμε το Σάββατο το πρωί από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Γνωστός από τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης και η εμβληματική φωνή του αγαπημένου ήρωα των παιδιών Μπομπ Σφουγγάρακη! Καλό ταξίδι Νίκο…»

Πηγή: womenonly

