Η απρόσκλητη επισκέπτρια έγινε αφορμή να ακούσουμε την Αντωνά σε βίντεο του Λιάγκα;

Μια απροσδόκητη επίσκεψη στην πισίνα του σπιτιού του στην Τήνο είχε ο Γιώργος Λιάγκας. Όχι, δεν εννοούμε κάποια γυναίκα.

Και όσο και να προσπαθήσετε μάλλον δεν θα μπορέσετε να μαντέψετε ποια ήταν η απρόσκλητη επισκέπτρια που έγινε αφορμή να ακούσουμε σε βίντεο του παρουσιαστή γυναικεία φωνή, που είμαστε 99% βέβαιες πως είναι η φωνή της Μαρίας Αντωνά. Είναι και χαρακτηριστικές οι φωνές και των δύο για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.

Όχι, πως τελικά θέλουν να κρυφτούν. Αφού μαζί διασκέδαζαν πριν λίγες μέρες σε bar του κυκλαδίτικου νησιού και μάλιστα ανέβασαν και οι δύο βίντεο από το ίδιο σημείο πίσω από τον DJ -που είναι και φίλος της Αντωνά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.