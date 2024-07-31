Bahar-Καινούργια Αρχή: Το οδυνηρό μυστικό του Εβρέν - Δείτε trailer

Η ιστορία δείχνει να επαναλαμβάνεται και η απιστία του Τιμούρ θυμίζει μία παλαιότερη με οδυνηρές συνέπειες, με τον Εβρέν να προσπαθεί να βρει την άκρη σε όλα όσα υποψιάζεται. Στόχος του είναι να μείνει αλώβητη και να μην πληγωθεί η Μπαχάρ… Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Το χειρουργείο της Ρενγκίν έχει επιτυχία, αλλά η ίδια παραμένει ακόμα σε καταστολή. Η Πάρλα αγωνιά για τη μητέρα της, όμως η Μπαχάρ και ο Εβρέν είναι δίπλα της για να τη στηρίξουν και να την παρηγορήσουν. Ο αδερφός της Ρενγκίν, ο Σελίμ, εμφανίζεται στο νοσοκομείο, προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει, αλλά ο Τιμούρ τον σταματά προτού τα πράγματα γίνουν χειρότερα.

Ο Εβρέν μοιράζεται τις υποψίες του με την Τσαγλά: είναι σχεδόν σίγουρος ότι κάτι τρέχει μεταξύ Τιμούρ και Ρενγκίν και πρέπει να το ανακαλύψουν. Η ιστορία αυτή του θυμίζει το δικό του επώδυνο παρελθόν και δεν θα αφήσει κανέναν να πληγώσει την Μπαχάρ.

Η Μπαχάρ, χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει, αγκαλιάζει με τη στοργή και τη φροντίδα της την Πάρλα. Μάλιστα, είναι διατεθειμένη να τη φιλοξενήσει μέχρι να αναρρώσει η Ρενγκίν. Η παρουσία της Πάρλα στο σπίτι φέρνει μεγάλη αμηχανία στον Τιμούρ αλλά και στη Νεβρά…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.