Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω» η Ναταλία Γερμανού μίλησε για τη ζωή της, την καριέρα της, αλλά και τη σχέση με τους γονείς της, Φρέντυ Γερμανό κι Εριέττα Μαυρουδή.

Αναφερόμενη στην παιδική της ηλικία εξομολογήθηκε: «Γεννήθηκα από δύο γονείς χαρισματικούς, υπέροχους, καταπληκτικούς ανθρώπους. Η μητέρα μου ήταν αφοσιωμένη στην καριέρα της. Από τα 21-21 της χρόνια, αποφάσισε ότι τώρα είναι η ώρα μου να ζήσω, να εργαστώ, να κάνω καριέρα. Είπε στον μπαμπά μου: Τώρα εσύ που ήθελες περισσότερο από τους δυο μας να έχεις παιδί, να αναλάβεις την κόρη σου. Ο μπαμπάς μου είπε: εγώ με χαρά, δεν προλαβαίνω, έχω την εφημερίδα. Νομίζω με περνούσαν ο ένας από τον άλλον μπαλάκι», είπε, προσθέτοντας ότι η γιαγιά της ανέλαβε την ανατροφή της:

«Μπήκε στη μέση η γιαγιά και είπε: εγώ θα τη μεγαλώσω. Η μητέρα του Φρέντυ… Δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα αν είχε αναγκαστεί η Εριέττα ή ο Φρέντυ να με μεγαλώσουν, ευτυχώς που δεν αναγκάστηκε κανείς και κρατήσαμε αυτή την υπέροχη σχέση του Σαββατοκύριακου. Είχαν και οι δύο χρόνο να ζήσουν, να εργαστούν, να μην έχουν απωθημένα και να μου δώσουν την αγάπη τους καθαρή και απαλλαγμένη από γκρίνια», σημείωσε.

Στις κατά καιρούς σχέσεις της με νεότερους σε ηλικία άνδρες, στον θεσμό του γάμου και τα παιδιά αλλά και στη σχέση της με τον χρόνο και τις αισθητικές επεμβάσεις αναφέρθηκε επίσης η Ναταλία Γερμανού.

«Το γεγονός ότι κατά καιρούς είχα σχέσεις με νεότερους δεν ήταν από ανασφάλεια ήταν επειδή μου άρεσαν. Έτσι ήθελα, έτσι έκανα, δεν είναι όλα προϊόν ανασφάλειας στη ζωή», αποκάλυψε η ίδια.

«Θα μου πεις γιατί να είναι διάφανα όλα; Τον τελευταίο καιρό η προσωπική μου ζωή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό προστατευμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ είμαι διάφανη και θα είμαι πάντα γιατί έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο», πρόσθεσε.

Η ίδια είπε, επίσης, ότι «ο γάμος μού πάει, εγώ δεν του πάω. Ο γάμος είναι ένας ωραίος θεσμός για άλλους ανθρώπους. Ο γάμος είναι μια συνθήκη που απαιτεί κάποια πράγματα: μονιμότητα, οικογένεια. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν την αντέχω τη μονιμότητα. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να κάνει παιδιά, εγώ δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά.

Δεν μπορούσα να του το στερήσω αυτό. Θα σκεφτόμουν να υιοθετήσω ένα παιδί σε κάποια φάση της ζωής μου, που θα έχω τελειώσει με τις δουλειές, για να μπορώ να αφοσιωθώ στο παιδί. Στα 32 μου, το μυαλό μου ήταν πάνω από το κεφάλι. Δεν ήθελα να επαναλάβω τα λάθη των γονιών μου, να μεγαλώσει το παιδί μου με τη γιαγιά. Τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν με γονείς».

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Είμαι ένα πλάσμα που αγαπάω τον έρωτα, τη συντροφικότητα. Η δημοσιότητα έβλαψε κάποιες σχέσεις μου πολύ».

Μιλώντας, τέλος, για τον χρόνο είπε: «Με τον χρόνο χάνεται η λάμψη, αλλά όχι η ομορφιά γιατί είναι κάτι που βγαίνει από μέσα στο πρόσωπο. Εγώ τα πάω πολύ καλά με τον χρόνο γιατί κάνω πράγματα για να φροντίσω τον εαυτό μου, γυμνάζομαι, τον κρατάω σε μια εγρήγορση και επιφυλακή. Δεν έχω κακή άποψη για τις αισθητικές επεμβάσεις γιατί θα ήταν αστείο να το πω αυτό. Έχω κάνει τα πραγματάκια μου».



