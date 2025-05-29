Οι τρεις ποινές που δόθηκαν εχθές αναστάτωσαν το σπίτι του Big Brother.

Ο KAS, η Φένια Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος μιλάνε στον Big Brother για το πώς νιώθουν με την υποψηφιότητά τους. Αποδέχονται την ποινή για το παράπτωμά τους ή τη θεωρούν άδικη;

Το τι έχει ειπωθεί για τη Nancy Tawby από τον KAS και τη Φένια φαίνεται να βασανίζει τους περισσότερους συγκάτοικους με τον καθένα να αναπτύσσει το δικό του σενάριο. Θα πάρει θέση ο Dada, που ήταν παρών, σε όλα όσα ακούγονται;

Οι δύο πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης ιστορίας θέλουν να μιλήσουν με τη Νάνσυ, να της εξηγήσουν και να της ζητήσουν συγγνώμη. Εκείνη όμως δεν δέχεται να ακούσει τίποτα και επιλέγει να ξεσπάσει μπροστά σε εκείνους που νιώθει δικούς της ανθρώπους μέσα στο σπίτι.

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη προσπαθεί για ακόμα μία φορά να μιλήσει στον Χρήστο Ντεντόπουλο για τα ξεσπάσματά του και για το πώς χάνει το δίκιο του με αυτό τον τρόπο.

Το weekly task ολοκληρώνεται και φτάνει η ώρα για τη shopping list του σπιτιού. Μία επεισοδιακή σύσκεψη με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Γκικουρία και τον Dada ξεκινά…

Πηγή: skai.gr

