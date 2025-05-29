Maria Menounos: Επισκέφτηκε με την κόρη της τον Άγιο Νεκτάριο

Tη μεγάλη της πίστη στον Άγιο Νεκτάριο θέλησε να δηλώσει η Μaria Menounos με το post που έκανε στο Instagram με φωτογραφίες από την επίσκεψή της στη μονή στην Αίγινα, αυτή τη φορά με την κόρη της Αθηνά.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια και δημοσιογράφος έκανε αυτό που κάνουν χιλιάδες πιστοί όταν επισκέπτονται τον τάφο του θαυματουργού Αγίου, έβαλε το αυτί της για να τον ακούσει να χτυπάει τον τάφο του και όπως είπε αυτό έγινε!

Μάλιστα είχε την ευκαιρία να πάρει μαζί με την κόρη της την ευχή του ιερέα με αφορμή το μνημόσυνο της μητέρας της.

«Πριν από δύο χρόνια επισκεφθήκαμε το νησί Αίγινα και ζήσαμε την πιο απίστευτα συγκινητική εμπειρία ακούγοντας τον Άγιο Νεκτάριο να χτυπάει στον τάφο του. Άνθρωποι ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να ακούσουν στον τάφο του, και λένε ότι οι πολύ πιστοί μπορούν να τον ακούσουν. Τον ευχαριστώ κάθε μέρα για αυτή την εμπειρία.

Ξαναπήγαμε αυτό το ταξίδι και ήταν τόσο όμορφο. Και ναι, τον άκουσα ξανά και αυτή τη φορά ήταν σχεδόν ασταμάτητα. Ο ιερέας πραγματοποίησε μια ιδιαίτερη προσευχή για το μνημόσυνο της μαμάς μου και την ευλογημένη Αθηνά και εμένα. Τόσο ξεχωριστό να μοιράζομαι αυτές τις στιγμές με την κόρη μου.

Εάν δεν γνωρίζετε για τον Άγιο Νεκτάριο είναι ο Θεραπευτής Άγιος στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε ευλογηθεί από πολλά θαύματα από αυτόν. Δείτε την ταινία Man of God για να δείτε την ιστορία του. Είναι απίστευτο», έγραψε.

Η Μενούνος έχει κάνει την Ελλάδα δεύτερο σπίτι της πλέον αφού έρχεται πολύ τακτικά. Άλλωστε πρόσφατα ανέλαβε χρέη πρέσβειρας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028» οπότε συσφίγγει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς της με τη μητέρα πατρίδα.

