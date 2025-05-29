Μαρία Μπεκατώρου: Απόδραση σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη

Που απ' ότι καταλαβαίνουμε από το ντύσιμό της Μαρίας Μπεκατώρου το έχει το κρυάκι της... Ηλιόλουστη μεν η Νέα Υόρκη, αλλά με μπουφάν (κλειστό, τις περισσότερες φορές) και φουλάρι (στη δεύτερη στάση του ταξιδιού τους) η Μαρία και στις βόλτες της και στο Hyde Park...

Τα ταξίδια είναι η μεγάλη αδυναμία της παρουσιάστριας και του συζύγου της Αντώνη Αλεβιζόπουλου και πολύ συχνά προγραμματίσουν τόσο κοντινές, όσο και πιο μακρινές αποδράσεις.

Και ναι, η Γαλλία είναι ο νούμερο ένα προορισμός για το ζευγάρι, αφού η Μαρία, ως Ουρσουλίνα, μιλάει άπταιστα τη γλώσσα, αλλά ποιός λέει όχι και σε μια Αμερική;

Εκεί επέλεξαν να ταξιδέψουν αυτή τη φορά με πρώτη στάση τους τη Νέα Υόρκη και δεύτερη τη Βοστόνη.

Και πραγματικά η Μαρία Μπεκατώρου, λάμπει.. είπαμε, τα ταξίδια είναι το happy place της...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.