Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρία Μπεκατώρου: Απόδραση σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη

Maria in New York...  

WomenOnly

Που απ' ότι καταλαβαίνουμε από το ντύσιμό της Μαρίας Μπεκατώρου το έχει το κρυάκι της... Ηλιόλουστη μεν η Νέα Υόρκη, αλλά με μπουφάν (κλειστό, τις περισσότερες φορές) και φουλάρι (στη δεύτερη στάση του ταξιδιού τους) η Μαρία και στις βόλτες της και στο Hyde Park...

Womenonly

Τα ταξίδια είναι η μεγάλη αδυναμία της παρουσιάστριας και του συζύγου της Αντώνη Αλεβιζόπουλου και πολύ συχνά προγραμματίσουν τόσο κοντινές, όσο και πιο μακρινές αποδράσεις.

Womenonly

 Και ναι, η Γαλλία είναι ο νούμερο ένα προορισμός για το ζευγάρι, αφού η Μαρία, ως Ουρσουλίνα, μιλάει άπταιστα τη γλώσσα, αλλά ποιός λέει όχι και σε μια Αμερική;

Womenonly

Εκεί επέλεξαν να ταξιδέψουν αυτή τη φορά με πρώτη στάση τους τη Νέα Υόρκη και δεύτερη τη Βοστόνη.

Womenonly

 Και πραγματικά η Μαρία Μπεκατώρου, λάμπει.. είπαμε, τα ταξίδια είναι το happy place της...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @mariampekatwrou

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark