Νάντια Μπουλέ: «Δεν ήμουν από τις γυναίκες που επιθυμούσαν διακαώς να αποκτήσουν παιδί»

Η Νάντια Μπουλέ δεν μιλάει συχνά για την προσωπική της ζωή. Παρά το γεγονός ότι είναι πολλά χρόνια ζευγάρι με τον θεατρικό παραγωγό και επιχειρηματία Γιώργο Ισαάκ και έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, την κόρη τους που λατρεύουν, η ηθοποιός πια Νάντια επιλέγει να κρατάει τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γι ‘ αυτό και οι αποκαλύψεις που έκανε στον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα και το περιοδικό Gala από το Λονδίνο όπου βρίσκεται κάνοντας συνεχείς πρόβες για να παίξει την Roxy Hart στην παγκόσμια περιοδεία του musical Chicago – μια τεράστια προσωπική της επιτυχία- αποκτούν άλλη αξία.

«Αγαπώ πολλά πράγματα σ’ εκείνον και η σχέση μας χτίστηκε με τα χρόνια. Συνεργαζόμασταν για χρόνια αλλά ήμασταν σε διαφορετικές προσωπικές φάσεις και οι δύο. Νομίζω ότι κι εγώ ήμουν πολύ διαφορετική ως άνθρωπος πριν από 15 χρόνια που γνωριστήκαμε. Ο Γιώργος είναι ένας πάρα πολύ υποστηρικτικός και γενναιόδωρος συναισθηματικά άνθρωπος, πολύ ταλαντούχος σε αυτό που κάνει», δήλωσε αρχικά για τον εδώ και χρόνια σύντροφό της και πατέρα της κόρη της η Νάντια Μπουλέ και συνέχισε:

«Είναι ένα μοντέλο άντρα που δεν μου ήταν οικείο στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να νιώθεις ότι είσαι με έναν σύντροφο με τον οποίο συμπορεύεσαι και που είναι ο καλύτερός σου φίλος – πέρα από την ερωτική σας σχέση. Είναι σίγουρα ο άντρας της ζωής μου και τον αγαπώ πολύ»

Ενώ στη συνέχεια μίλησε για τη συνειδητή απόφαση που πήρε να βάλει στην άκρη την καριέρα της όταν ήρθε στη ζωή η κόρη της και να αφοσιωθεί σε εκείνη για τα πρώτα χρόνια:

«H αλήθεια είναι πως όταν ήρθε η μικρή στον κόσμο, χωρίς αυτό να είναι συνειδητό και προγραμματισμένο, πάρα πολύ αυθόρμητα και φυσικά μού γεννήθηκε η ανάγκη να είμαι πολύ κοντά της. Οπότε έκανα πίσω επαγγελματικά. Ήμουν συνέχεια δίπλα της κι έτσι προέκυψε ο θηλασμός για τόσο καιρό (σ.σ. μέχρι τα δυόμιση της χρόνια). Δεν ήξερα ότι θα μου έβγαινε μια τέτοια ανάγκη. Δεν ήμουν από τις γυναίκες που επιθυμούσαν διακαώς να αποκτήσουν παιδί.

Από τότε που ήρθε, όμως, άλλαξε πολύ ο τρόπος που έβλεπα κυρίως τη δουλειά. Μέχρι τότε ήμουν εργασιομανής και χωρίς σταματημό σε σχέση με τα ωράρια. Μου έκανε κι εμένα εντύπωση να παρατηρώ τον εαυτό μου ν’ αλλάζει τελείως μπροστά σε αυτό.

Μου προέκυψαν επίσης περισσότερες φοβίες. Αυτό από τη μία με θυμώνει και από την άλλη προσπαθώ να το επεξεργαστώ. Φοβάμαι από το να μην αρρωστήσει μέχρι να προσέξω στο αυτοκίνητο, τα ταξίδια με το αεροπλάνο, να τρώει καλά. Τα πάντα. Ανακαλύπτεις ξανά τον εαυτό σου μέσα από την απόκτηση ενός παιδιού».

-Τι ανακάλυψες για τον εαυτό σου;

«Καταρχάς, αυτές τις φοβίες που ξεπήδησαν και για τις οποίες χρειάστηκε και χρειάζεται λίγη βοήθεια για να τις διαχειριστώ. Επίσης, βλέπω πολύ διαφορετικά όλα τα παιδιά του κόσμου. Πριν δεν είχα ιδιαίτερη επαφή μαζί τους. Θεωρώ, όμως , ότι δεν γίνεται να αγαπάς το παιδί σου χωρίς να αγαπάς πραγματικά και όλα τα παιδιά. Όλα θα μπορούσαν να είναι το παιδί σου και το παιδί σου είναι ένα από αυτά».

-Φοβόσουν να γίνεις μαμά;

«Όχι, απλώς θεωρούσα ότι δεν ήμουν έτοιμη. Πίστευα και το πιστεύω ακόμα ότι κάθε άνθρωπος οφείλει να περνάει ένα διάστημα προσηλωμένος στον εαυτό του, για να κυνηγήσει τα όνειρα του και για να κάνει δουλειά με τον εαυτό του, ώστε να μην έχει απωθημένα. Το βρίσκω πολύ σημαντικό».

