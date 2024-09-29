Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευαγγελία Συριοπούλου: Τα πριβέ γενέθλια και το τρολάρισμα της Καρύδη για τα 4 κεριά

Ανάμεσα στους πιο δικούς της ανθρώπους γιόρτασε η εγκυμονούσα ηθοποιός

Ευαγγελία Συριοπούλου: Τα πριβέ γενέθλια και το τρολάρισμα της Καρύδη για τα 4 κεριά

Τον σύζυγό της Στράτο Πατσατζή και τους κουμπάρους τους Σμαράγδα Καρύδη και Μιχάλη Μαρίνο, πολύ αγαπησιάρικα και φιλικά. ¨Ετσι ακριβώς όπως ήθελε η ίδια η Ευαγγελία Συριοπούλου

Με μια τούρτα μους σοκολάτας γάλακτος με φράουλες και 4 κεράκια. Και ήταν αυτά ακριβω΄ς τα κεράκια που δεν άφησε ασχολίαστα η Σμαράγδα Καρύδη.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευαγγελία Συριοπούλου Σμαράγδα Καρύδη Μιχάλης Μαρίνος WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark