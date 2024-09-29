Γιώργος Κωνσταντίνου: «Δεν παίρνω ζωή μέσα από το θέατρο, ζω με αυτό. Ζω από αυτό»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας ηθοποιός που αν και θα μπορούσε να κάτσει πλέον σπίτι του, αφού είναι ηλικιακά αρκετά μεγάλος παραμένει ενεργός στη θεατρική σκηνή.

Ο ίδιος βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» και φυσικά αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα αφορμής δοθείσης από τα ουκ ολίγα σχόλια που έχουν γίνει αυτές τις ημέρες για το κατά πόσο ένας καλλιτέχνης μεγάλης ηλικίας πρέπει ή δεν πρέπει να παραμένει επαγγελματικά ενεργός έπειτα από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που έπαθε η Μαρινέλλα στη σκηνή του Ηρωδείου και που την έχει οδηγήσει στη ΜΕΘ.

«Δεν παίρνω ζωή μέσα από το θέατρο, ζω με αυτό. Ζω από αυτό. Είναι το οξυγόνο μου» είπε αρχικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου και συνέχισε:

«Τι θα πει ημερομηνία λήξης; Σοβαρά υπάρχει για τον καλλιτέχνη ημερομηνία λήξης;». «Θα έλεγα ένα πολύ ωραίο, το οποίο μου είχε πει κάποτε ο Κώστας Βουτσάς, «Πως μεγάλωσες; Πως έγινες έτσι;» και τα λοιπά του είχαν πει, όταν ήταν τότε 80 τόσο και του το έλεγε αυτό ένας 40αρης, στον οποίο απάντησε ως εξής. «Κοίταξε να δεις, εκεί που είσαι ήμουνα, εδώ που είμαι θα ‘ρθεις;». Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο».

«Αυτό που συνέβη στη Μαρινέλλα μπορεί να είχε συμβεί και σε έναν 20αρη, 30αρη, 40αρη, 50αρη. Δεν παίζει κανέναν ρόλο η ηλικία όσο μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει, να αισθάνεται, να έχει τη δύναμη. Γιατί θα είναι χαζό να μην έχεις τη δύναμη και να θέλεις οπωσδήποτε να κάνεις κάτι. Λοιπόν, η Μαρινέλλα είχε την δύναμη, την έχει την δύναμη και ελπίζω να την έχει την δύναμη και στη συνέχεια.

Είναι ένας δυνατός άνθρωπος. Μπορείς σε έναν τόσο δυνατό άνθρωπο να πεις, πήγαινε σπίτι σου; Τώρα, δεν θέλω να τα αναφέρω αυτά γιατί δεν μπαίνω στην κλειδαρότρυπα να βλέπω τι γράφει και τι λέει ο καθένας. Δεν μ’ αρέσει καθόλου αυτό. Δεν καταλαβαίνω όμως πως το ξεστομίζει κάποιος ανεύθυνος και λέει κάτι τέτοια πράγματα» ολοκλήρωσε τα λεγόμενά του ο αγαπημένος ηθοποιός.

