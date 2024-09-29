Θέλξη: Χωρισμός βόμβα μετά από 10 χρόνια γάμου. Τι έλεγε για τον γάμο της πριν έναν χρόνο

Ένας νέος χωρισμός έσκασε σήμερα ξαφνιάζοντας πολύ κόσμο καθώς αφορά ένα ζευγάρι που έδειχνε πολύ αγαπημένο και που δεν είχε δώσει ποτέ τόσα χρόνια δικαιώματα πως κάτι δεν πάει καλά.

Ο λόγος για τη Θέλξη και τον Παύλο Γιαβή που μετά πό 10 χρόνια γάμου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κορύνας Μανταγάρη στη Real Life πέρασαν σοβαρή κρίση, έδωσαν χρόνο στη σχέση τους, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν με το διαζύγιο να είναι πλέον μονόδρομος.

