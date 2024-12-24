Μία ιδιαίτερη και άκρως εορταστική αποστολή έχουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks καθώς καλούνται να εντάξουν στα looks τους χριστουγεννιάτικα στολίδια! Βέβαια σε αυτό το task υπάρχουν και οι ανάλογοι περιορισμοί καθώς θα πρέπει τα outfit να μην είναι κιτς και να μπορούν να φορεθούν τις μέρες των γιορτών.

Η χθεσινή αντιπαράθεση της Νικολέτας με την Άννα συζητιέται έντονα στα παρασκήνια.

Όταν η πασαρέλα ξεκινά επικρατεί μία θετική διάθεση από όλους ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης δηλώνει πως οι βαθμολογίες του θα είναι λίγο παραπάνω από αυτές που θα έβαζε μία άλλη μέρα. Θα ισχύσει αυτή η στάση του στην περίπτωση της Κατερίνας Πεφτίτση ή το «καπέλο των Χριστουγέννων» θα έχει αντίθετο αποτέλεσμα;

Η Έλλη δεν μένει ευχαριστημένη από τη βαθμολογία και την κριτική της Νικολέτας και αποφασίζει να την κοιτάξει με το… βλέμμα της Τίγρης!

Το φόρεμα της Σοφίας διχάζει. Είναι εντός ή εκτός θέματος;

Το παλτό της Άννας ενθουσιάζει τον Γιώργο Καράβα ο οποίος σηκώνεται για να δει από κοντά το πατρόν και τις λεπτομέρειες!

