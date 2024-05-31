MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Η δεύτερη δοκιμασία που θα πρέπει να επαναφέρουν στην πασαρέλα του My Style Rocks οι διαγωνιζόμενες αποδεικνύοντας πως έμαθαν από τα λάθη τους είναι το «no pants trend». Θα είναι καλύτερες οι επιδόσεις τους από ό,τι στην «ορκωμοσία»; Με μία πρώτη ματιά ο Στέλιος Κουδουνάρης δηλώνει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα!

Τελικά ποια είναι τα δομικά στοιχεία μίας εμφάνισης βασισμένης σε αυτό το trend; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε κανόνα και σε trend; Η συζήτηση ανάμεσα σε Μπι και Νατάσα με αφορμή το look της πρώτης παίρνει φωτιά! Τα συγκινητικά λόγια που ακούει από την κριτική επιτροπή και η επιβράβευση φέρνουν δάκρυα στα μάτια της.

Τα φλούο γυαλιά που έχει επιλέξει για το σύνολό της η Ζέτα αποδυναμώνουν το look της. Η αξιολόγηση της εμφάνισης της από τη Νικολίνα καταλήγει στο σχόλιο «χλιαρό»...

Η Σιμόν χαρακτηρίζεται «είδωλο» από μία διαγωνιζόμενη, συμφωνούν ή διαφωνούν οι υπόλοιπες;

Ο χορός της Casablanca στην πασαρέλα και το χαμόγελό της αιφνιδιάζει ευχάριστα!

