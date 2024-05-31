O Μαζώνάκης στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη γνωστοποίηση της δικαστικής διαμάχης με την αδερφή του, Βάσω, τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα αλλά όχι για αυτό το θέμα.

Η απίστευτη ομοιότητα του Έλληνα τραγουδιστή με τον Till Lindemann των Rammstein δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αντικείμενο σχολιασμού.

Από το 2022 το κοινό είχε εντοπίσει την «κλωνοποίηση» των δύο καλλιτεχνών και την σχολίαζε ανά διαστήματα.

Το τροφοδότησε φυσικά και ο ίδιος ο Μαζωνάκης που πολλές φορές στιλιστικά μοιάζει ακόμα περισσότερο με τον Lindemann ακόμα και στις αλλαγές στο χρώμα των μαλλιών του, ενώ μόλις στις αρχές Μάϊου, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο Instagram του για την επικείμενη συναυλία του Γερμανικού συγκροτήματος, στο οποίο τραγούδησε το Du Hast των Rammstein και έγινε viral.

Λογικό λοιπόν χθες το tik tok να πάρει φωτιά με βίντεο του Lindemann αλλά με φωνή Μαζώ σε μεγάλες επιτυχίες του.

Πηγή: skai.gr

