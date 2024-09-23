MY STYLE ROCKS

Με την Κατερίνα Καραβάτου

Η εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινά με Gala Extravaganza! Οι διαγωνιζόμενες γνωρίζουν πολύ καλά πως σήμερα μία fashionista θα αποχωρήσει και μία άλλη θα αναδειχθεί νικήτρια των 2.500 ευρώ.

Η συζήτηση στα παρασκήνια περιστρέφεται γύρω από το ποια θα είναι εκείνη που θα ολοκληρώσει την πορεία της στο διαγωνισμό. Η Σοφία έχει στο μυαλό της κάποια ονόματα…

Τι θεωρείται extravagant και τι είναι στολή; Η εμφάνιση της Χριστιάνας δίνει την αφορμή για μία νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στην Κατερίνα Πεφτίτση και την Ιωάννα.

Η στάση της Ειρήνης απογοητεύει την κριτική επιτροπή με τον Στέλιο Κουδουνάρη να δηλώνει πως αν υπήρχε μηδέν σήμερα θα το έβαζε!

Την πιο κρίσιμη στιγμή οι κριτές αποφασίζουν να αποσυρθούν για να συσκεφθούν. Για πρώτη φορά η κάμερα του My Style Rocks παρακολουθεί τη σύσκεψή τους! Τι αποφασίζουν;

Δείτε το τρέιλερ:



MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

