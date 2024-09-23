Ο Βασάλος, η δήλωση ότι άμα πληρωθεί κάνει τα πάντα και οι μπηχτές της Χρηστίδου

Έναν απολαυστικό διάλογο είχαν ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή.

Στην αρχή, μέσα σε ένα multi, έδειξαν το απόσπασμα από τη διαδικτυακή εκπομπή του που έλεγε ότι τον είχε ρωτήσει ο Νίκος Μουτσινάς αν θα έκανε κάτι σαν αυτό που κάνει η Βάνια (ακα Ματίνα Νικολάου) στην εκπομπή κι εκείνος απάντησε γιατί όχι, άμα πληρωθώ κάνω τα πάντα...

Μια έμμεση πρόταση συνεργασίας δηλαδή που όμως δεν προχώρησε γιατί όπως είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος μετά από αυτό δεν τον πήρε ποτέ τηλέφωνο.

