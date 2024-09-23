Μάνος Πίντζης: «Δεν είναι ωραίο να κάθεσαι σε έναν καναπέ και να σβήνεις τον πόνο σου με φαγητό»

Πολλές φορές οι προσωπικές απόψεις του Μάνου Πίντζη για διάφορα θέματα έχουν θεωρηθεί ακραίες ή και προσβλητικές. Αυτή τη φορά ήταν κάποιες δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σουσού» που άναψαν φωτιές.

Εκεί ο ηθοποιός με αφορμή τον Μάρκο Σεφερλή και την πολιτική ορθότητα, είπε:

«Είναι πραγματικά χουντική λογοκρισία. Αν είσαι ρε φίλε χοντρός, είσαι χοντρός και κάνε κάτι να γίνεις αδύνατος. Εγώ γιατί κάνω οτιδήποτε θέλω για να είμαι έτσι όπως είμαι; Και γω, μη νομίζεις, τρώω μπούλινγκ και όλοι τρώνε μπούλινγκ. Εμένα δεν με πειράζει που κάποιος είναι χοντρός αλλά πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι χοντρός.

Όταν με ρωτήσει εμένα τι μπορεί να κάνει και του πω και δεν το κάνει, είναι χοντρός. Αν αυτός ο άνθρωπος όμως μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν θέλει γιατί του αρέσει να καλοπερνάει και να τρώει, τότε είναι δικό του θέμα πως θα διαχειριστεί αν αυτό που του αρέσει θα το χαρακτηρίζουν οι άλλοι και θα το δείχνουν με το δάχτυλο».

Και τώρα με νέα συνέντευξή του στην εκπομπή «Weekenders» και το Αλέξανδρο Ρούτα που τον συνάντησε σε φωτογράφιση που πραγματοποιούσε θέλησε να διευκρινίσει τις δηλώσεις του:

«Το concept της φωτογράφισης είναι ότι όλοι είμαστε αδέλφια πάνω στον πλανήτη και ίσοι. Τα χρώματα δεν έχουν σημασία. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον μηχανισμό της βίας, γίνεται νόρμα παντού, ο άλλος είναι επικριτικός απέναντί σου με το καλημέρα», είπε αρχικά ο ηθοποιός και συνέχισε:

«Αυτό που είπα είναι ότι όλοι μας, όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας, τρώμε bullying, είτε είμαστε παχύσαρκοι, είτε έχουμε six-pack, είτε μπλε μάτια. Όλοι βγαίνουμε επικριτικά απέναντι στον κόσμο.

Ειδικά ένας άνθρωπος που έχει παραπάνω κιλά, φυσικά θα υπάρξουν άλλοι που θα του κάνουν bullying. Αν δεν σου αρέσει κάτι επάνω σου, μπορείς να το αλλάξεις. Γιατί είναι και θέμα υγείας η παχυσαρκία από κάποιο σημείο και μετά, ειδικά αν υπάρχει κάποιο θέμα παθολογικό. Αυτό είπα εγώ.

Και φυσικά ρώτησαν εμένα, που είμαι εντελώς το αντίθετο από τον παχύσαρκο. Είναι σαν να πηγαίνετε σε έναν κληρικό και να τον ρωτάτε για τη γιόγκα. Θα σας αφορίσει κατευθείαν. Είσαι παχύσαρκος και θέλεις να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, κάν’ το! Μην επαναπαύεσαι. Δεν είναι ωραίο να κάθεσαι σε έναν καναπέ και να σβήνεις τον πόνο σου με φαγητό».

Και σαν κάτι να μας λέει ότι θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος μάχης…

