Οι πιστοί τηλεθεατές του My Style Rocks γνωρίζουν πως το task Color Blocking είναι ένα από τα μεγαλύτερα SOS του διαγωνισμού. Το λευκό και το μαύρο απαγορεύονται όπως και τα prints. Οι fashionistas πρέπει να ετοιμάσουν ολοκληρωμένα φθινοπωρινά looks εντός του θέματος που τους έχει ανατεθεί.

Στα παρασκήνια, η Ειρήνη και η Έλλη έχουν αργήσει και οι διαγωνιζόμενες αναρωτιούνται τι μπορεί να έχει συμβεί...

Μετά τη χθεσινή αποχώρηση από το Gala της Μαρίας Ανδριοπούλου μία νέα διαγωνιζόμενη, η Μαριάννα Βασιλείου, μπαίνει στα καμαρίνια. Στα bootcamp πέρασε με δύο «ναι» και τώρα θέλει να αποδείξει πως έχει κάθε λόγο να βρίσκεται στον διαγωνισμό. Πώς την υποδέχονται οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες;

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική είσοδος στην έναρξη της νέας διαγωνιστικής εβδομάδας. Μία ακόμα διαγωνιζόμενη με τεράστια εμπειρία στο χώρο της Μόδας η οποία έκανε αίσθηση με την εμφάνισή της στα bootcamp κάνει την πρώτη της πασαρέλα. Η Μαρία Παπαγρηγορίου μπαίνει δυναμικά και φέρνει τα πάνω κάτω στο My Style Rocks. Σε τι επίπεδα κινείται η πρώτη της βαθμολογία;

