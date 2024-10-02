Η ινδική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη μεταπώληση εισιτηρίων για τις συναυλίες των Coldplay στη Βομβάη. Αφού εξαντλήθηκαν γρήγορα τα εισιτήρια, κάποια άρχισαν να επανεμφανίζονται σε μη εξουσιοδοτημένους ιστότοπους τρίτων σε τιμές που φθάνουν και τις 750 αγγλικές λίρες.

Η Ινδία συχνά δεν αποτελεί σταθμό παγκόσμιων περιοδιών δημοφιλών καλλιτεχνών και η είδηση ότι οι Coldplay θα δώσουν δύο συναυλίες στη χώρα της Ασίας, στη Βομβάη για πρώτη φορά τον Ιανουάριο έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους μουσικόφιλους.

Coldplay tickets for $11,000? Uproar in India after tickets sold out in minutes and resold for outrageously high prices. @EshaMitra8 and @malexstambaugh have more: https://t.co/TuT4RdnYGW — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) October 2, 2024

Ωστόσο, καθώς περισσότερα από 700.000 άτομα συνδέθηκαν στο BookMyShow σε μια προσπάθεια να αγοράσουν εισιτήρια, ο ιστότοπος γρήγορα κατέρρευσε. Μεγάλος αριθμός θαυμαστών του γκρουπ απογοητεύτηκε καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λίγα λεπτά. Πολλοί εξοργίστηκαν όταν τα εισιτήρια άρχισαν να επανεμφανίζονται σε μη εξουσιοδοτημένους ιστότοπους τρίτων σε τιμές που φθάνουν και τις 760 αγγλικές λίρες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αστυνομία ανέκρινε τον επικεφαλής επιχειρησιακό διευθυντή του BookMyShow χθες, αφού έλαβε μια καταγγελία από τον δικηγόρο από τη Βομβάη, Αμίτ Βίας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία που ανέλαβε την πώληση των εισιτηρίων συνεργάζεται με τη «μαύρη αγορά» για να κερδίσει επιπλέον από τις πωλήσεις των εισιτηρίων.

«Έλεγξα περίπου 100 άτομα που ξέρω ότι είναι τακτικοί σε συναυλίες, κανένας δεν πήρε εισιτήριο» είπε ο Βίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Indian Express. «Αυτό με έκανε να υποψιάζομαι. Τότε αποφάσισα να απευθυνθώ στην αστυνομία καθώς ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» εξήγησε.

Το BookMyShow εξέδωση ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις του κοινού επισημαίνοντας ότι δεν έχει «καμία σχέση» με μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

