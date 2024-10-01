Το δεύτερο Gala του My Style Rocks είναι γεμάτο από εικόνες διασημοτήτων! Οι διαγωνιζόμενες επιλέγουν μία Ελληνίδα παρουσιάστρια, εμπνέονται από μία φωτογραφία της και στο concept τους τη συνοδεύουν σε μία εκδήλωση.

Οι ετοιμασίες στα παρασκήνια είναι πυρετώδεις ενώ όλες οι διαγωνιζόμενες έχουν στο μυαλό τους πως στο τέλος της ημέρας θα υπάρχει μία νικήτρια και μία αποχώρηση…

Μία fashionista εμπνέεται από την εμφάνιση της Κατερίνας Καραβάτου. Ωστόσο το outfit της φωτογραφίας είναι δημιουργία του Στέλιου Κουδουνάρη. Πόσο καλά έχει προετοιμαστεί η διαγωνιζόμενη για αυτή την αποστολή;

Οι βαθμολογίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα και σε ορισμένες περιπτώσεις γεννούν ερωτηματικά!

Ποια θα αναδειχθεί νικήτρια της εβδομάδας και ποια fashionista θα αποχαιρετήσει τον διαγωνισμό; Είναι η πρώτη φορά που οι fashionistas θα ψηφίσουν για το ποια υποψήφια προς αποχώρηση θα στηρίξουν…

