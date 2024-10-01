Λογαριασμός
My Style Rocks: Gala TV Stars - Δείτε το trailer

Καθημερινά στις 16.30 στον ΣΚΑΪ με την Κατερίνα Καραβάτου

My Style Rocks

Το δεύτερο Gala του My Style Rocks είναι γεμάτο από εικόνες διασημοτήτων! Οι διαγωνιζόμενες επιλέγουν μία Ελληνίδα παρουσιάστρια, εμπνέονται από μία φωτογραφία της και στο concept τους τη συνοδεύουν σε μία εκδήλωση. 

Δείτε το trailer

Οι ετοιμασίες στα παρασκήνια είναι πυρετώδεις ενώ όλες οι διαγωνιζόμενες έχουν στο μυαλό τους πως στο τέλος της ημέρας θα υπάρχει μία νικήτρια και μία αποχώρηση… 

My Style Rocks

Μία fashionista εμπνέεται από την εμφάνιση της Κατερίνας Καραβάτου. Ωστόσο το outfit της φωτογραφίας είναι δημιουργία του Στέλιου Κουδουνάρη. Πόσο καλά έχει προετοιμαστεί η διαγωνιζόμενη για αυτή την αποστολή;

My Style Rocks

Οι βαθμολογίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα και σε ορισμένες περιπτώσεις γεννούν ερωτηματικά! 

My Style Rocks

Ποια θα αναδειχθεί νικήτρια της εβδομάδας και ποια fashionista θα αποχαιρετήσει τον διαγωνισμό; Είναι η πρώτη φορά που οι fashionistas θα ψηφίσουν για το ποια υποψήφια προς αποχώρηση θα στηρίξουν…

My Style Rocks

Πηγή: skai.gr

