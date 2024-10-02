O τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 7 χρόνια με την ταινία «Anemone» των Focus Features και Plan B, σύμφωνα με το Deadline. Σε σκηνοθεσία του γιου του, Ρόναν Ντέι-Λιούις, και σε σενάριο που έγραψαν μαζί, η ταινία διερευνά τη δυναμική των οικογενειακών σχέσεων. Στο πλευρό του οι Σον Μπιν, Σαμάνθα Μόρτον, Σάμιουελ Μποτόμλεϊ και Σάφια Όουκλεϊ-Γκριν.

Daniel Day-Lewis ends retirement from acting after seven years https://t.co/ex2ka6NNQq October 2, 2024

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Μάντσεστερ με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόντερσμαν, τη βραβευμένη ενδυματολόγο Τζέιν Πέτρι και τον Κρις Όντι στη σκηνογραφία.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με έναν λαμπρό εικαστικό καλλιτέχνη, τον Ρόναν Ντέι-Λιούις, στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, μαζί με τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στο πλευρό του. Έχουν γράψει ένα πραγματικά εξαιρετικό σενάριο και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε το κοινό τους όραμα μαζί με την ομάδα του Plan B», είπε ο πρόεδρος της Focus Features, Πίτερ Κουγιάφσκι.

Η Universal Pictures International θα αναλάβει τη διανομή της ταινίας στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη Daily Mail, o διάσημος ηθοποιός «συνελήφθη» από τον φωτογραφικό φακό την περασμένη Κυριακή να γυρίζει κάποιες σκηνές της ταινίας. Έχοντας μουστάκι και φορώντας γυαλιά οδηγούσε μία μοτοσικλέτα με τον Σον Μπιν να είναι στο πλάι του.

Unrecognisable star makes shock return to film set after quitting acting in 2017 as he joins Sean Bean to shoot new movie Avelyn - but can YOU guess who it is? https://t.co/lGvPfbZa8a pic.twitter.com/BiRVzLoAg5 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 1, 2024

Σημειώνεται ότι το 2017, μετά από την ερμηνεία του στο «Phantom Thread» του Πολ Τόμας Άντερσον, ο Ντάνιελ Ντέι Λίουις ανακοίνωνε πως αποσύρεται από την υποκριτική. Το 1990 κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «My Left Foot» του Τζιμ Σέρινταν και ακολούθησαν δύο ακόμη για τις ερμηνείες του στο «There Will Be Blood» το 2007 σε σκηνοθεσία του 'Αντερσον και στο «Lincoln» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 2012.

